Полиция Беркли готова применить дубинки из-за массовых беспорядков — СМИ

Ректор Калифорнийского университета поддерживает Трампа, а сотрудники — нет

Беркли, США, , 10:15 — REGNUM Участников массовых протестов у Калифорнийского университета в Беркли при необходимости будут разгонять при помощи дубинок и химических средств. Об этом сообщили в полиции города Беркли (штат Калифорния, США), передаёт телеканал АВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, университет был закрыт из-за беспорядков, устроенных противниками политики президента США Дональда Трампа. Поводом к выходу на улицу стал анонс выступления ректора учебного заведения Майло Яннопулоса, который хотел поддержать политику президента.

На минувших выборах президента США штат Калифорния в основном проголосовал за оппонента Трампа — бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон. После выборов в Калифорнии обострились сепаратистские настроения.

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