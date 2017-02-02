Судьба омских районок: в интернете разворачиваются ожесточенные баталии

В настоящее время в Омской области работают 32 районные газеты. И, судя по всему, не во всех из них складывается благополучная ситуация

Омск, , 10:48 — REGNUM Текущая неделя в Омской области ознаменовалась громким скандалом, связанным с судьбой редакторов так называемых районок — районных газет.

1 февраля в омском медиапространстве появилось обращение руководителя ИД «Триэс» Сергея Сусликова, адресованное губернатору Омской области Виктору Назарову. В письме Сусликов обрушивается с критикой на власти Омской области: «То, что вы, г-н губернатор, сделали, хуже цензуры» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM )

Он пишет, что поводом для обращения стали «шантаж, угрозы и массовые увольнения редакторов районных газет по политическим мотивам». Он также указывает на то, что при Назарове договоры с редакторами районных газет перестали быть бессрочными, а «стали заключаться сначала на пять, потом на три, а теперь при новом начальнике ГУИПа Сумарокове (имеется в виду начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков — прим. ИА REGNUM ) — на один год».

«Неужели в этом и заключается вся Ваша суть? Мягкий, добрый, улыбчивый… А главных редакторов районных газет на «счетчик» поставили, как в бандитские 90-е. Теперь над ними каждый божий день висит угроза оказаться в списке нелояльных, т. е. тех, с кем договоры продлеваться на следующий год не будут», — цитирует Сергея Сусликова «БК55» (входит в ИД «Триэс» — прим. ИА REGNUM ).

«То, что Вы сделали, хуже цензуры, потому что теперь редактор под страхом неминуемого увольнения должен заняться жесточайшей самоцензурой и подавлением любой журналистской активности», — отметил он, добавив, что речь идет о «беспардонном принуждении журналистов обслуживать власть».

«Отдаю себе отчет в том, что не Вы автор всех этих «новаций» по уничтожению конституционных свобод в омской деревне. Но тогда ­ другой вопрос — откуда берутся у нас все эти начальники Главного Управления Информационной Политики Омской области (ГУИП)… Все эти ткачуки и сумароковы, плевавшие на закон о СМИ, между прочим, один из лучших в мире, гарантирующий журналистам, «находящимся при исполнении ­общественного долга», всеобъемлющую защиту государства», — вопрошает Сергей Сусликов.

В частности, напомнил Сусликов в своем обращении о громком увольнении редактора большереченской районной газеты «Наша иртышская правда» Евгении Острой. В декабре прошлого года коллектив этого издания обратился с открытым письмом к областным властям, где заявил о том, что Острая попала в список «нелояльных» «за методичную работу по отстаиванию прав граждан в газете».

«Не трогайте «районки»! Вы можете завтра вместе с ГУИПом «разогнать» «Омскую правду» или даже «12 канал», реально сэкономив на этом сотни миллионов, омичи этого просто не заметят. В Омске достаточно других газет, журналов, сайтов, телеканалов, обеспечивающих ­свободу ­информации и свободу слова. А вот в деревне все по-другому», — считает автор обращения. По его словам, эти газеты востребованы среди населения сельской глубинки: «Вы не можете не знать, по статистике большинство газет только на 20−30 процентов финансируются областным бюджетом, а 70−80 — это деньги, заработанные редакциями газет на рынке информационных услуг».

ИА REGNUM удалось получить комментарий упомянутого в обращении начальника главного управления информационной политики Омской области Станислава Сумарокова.

«Во-первых, хочу отметить, что Сергей Сергеевич (Сусликов — прим. ИА REGNUM ), конечно, замечательный специалист, и его издание в своем роде особо знаменательное явление в медийной сфере. Но у меня такое ощущение, что у города и у некоторой части журналистского сообщества возникла такая своеобразная болезнь, которую я не побоюсь назвать «сусликовщиной». Это передергивание фактов, искажение действительности, третирование государственных служащих некой якобы инсайдерской информацией, и все это без доказательной базы через подконтрольные ему СМИ», — заявил чиновник.

«Очень интересно, с чего бы господин Сусликов так полюбил журналистское сообщество, если он все время периодически негативно о нем отзывался. Может быть, потому что у господина Сусликова возникли какие-то финансовые проблемы в его медиаимперии? Ведь основную долю его поступлений составляла баннерное размещение рекламы — на баннерах. Сейчас оно признано не совсем законным. И тираж его издания также уменьшился до 2 тысяч экземпляров. Может быть, именно поэтому господин Сусликов озаботился судьбой районных изданий, которые прекрасно существовали до него, и будут дальше прекрасно существовать без него, — продолжает Сумароков. — Потому что, еще раз повторюсь, никто не увольнял редакторов районных газет. У них закончились контракты и, соответственно, по воле правообладателя и учредителя этих СМИ было принято решение, так скажем, рассмотреть другие варианты, это нормальная практика. Любой учредитель может спокойно в рабочем режиме принять решение рассмотреть другую кандидатуру редактора».

«Что касается годовых сроков, это тоже нормальная обычная практика. И здесь тоже нет никакой подоплеки и истерики, я считаю. Очень многие журналисты в Омске работают на годовых контрактах, я сам работал на годовом контракте. В этом нет никакой проблемы. Хорошо работаешь — работай дальше. Есть вопросы — они обсуждаются. Если у человека конструктивная позиция, то все эти темы прорабатываются, человек работает дальше. А вот если конструктивной позиции нет, то тогда извините», — подытожил руководитель ГУИП Омской области.

Напомним, ситуация с Евгенией Острой — не единственная, вызвавшая в конце прошлого года вопросы у местных СМИ. Под увольнение также попали редактор кормиловской райгазеты «Нива» Лариса Уан, редакторы газет Калачинского и Оконешниковского районов (по информации портала «СуперОмск»).

Между тем, как сообщил Станислав Сумароков на своей странице в Facebook, экс-редактор Острая, «по непроверенным данным, уже зарегистрировала свою новую газету, где и будет проводить свою единоличную политику».

Добавим, в настоящее время в Омской области работают 32 районные газеты. Их совокупный общий разовый тираж составляет около 110 тыс. экз. Что касается финансирования районных изданий, количества уволенных редакторов районок, а также причин их увольнения, на эти вопросы ИА REGNUM в ГУИП по телефону не ответили. Соответствующий запрос ИА REGNUM подготовлен и направлен адресату.