Новосибирские депутаты решили разобраться с суррогатами в школьных столовых

Новосибирск, , 09:57 — REGNUM Новосибирские депутаты занялись вопросом организации школьного питания, который в последнее время вызывает у горожан множество нареканий. В горсовете Новосибирска прошло обсуждение возможных вариантов стабилизации рынка школьного питания. Как пояснили ИА REGNUM в совете депутатов, обнаружение фальсификатов и суррогатов в продуктах школьного питания, а также невозможность местных производителей конкурировать на рынке поставщиков — проблемы, которые требует безотлагательного решения.

О последней проблеме ранее заявляли и сами местные сельхозпроизводители, которые даже направили соответствующее обращение главе области.

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Новосибирские парламентарии также сделали вывод, что одним из аспектов несовершенства сложившейся системы обеспечения продуктами является невозможность сельхозпроизводителей участвовать в процедуре торгов, ведь как правило, заказчики выставляют на конкурсные процедуры комплексный набор продуктов в одном лоте. Фермеры же производят конкретную продукцию и просто не могут совмещать разные поставки.

Председатель рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях города Новосибирска в части соблюдения санитарного законодательства Николай Тямин утверждает, что депутаты выступают единым фронтом с общественностью за то, чтобы допустить на рынок питания местных производителей. Он отметил, что поставщики детского питания — это, как правило, посредники, и чаще всего эти поставщики никакого отношения к Новосибирской области не имеют, «естественно, из-за этого и качество товара хромает». По его данным, оборот в школьном питании в Новосибирской области составляет от 5 до 7 млрд рублей в год.

«Это баснословная сумма, которая не учитывается ни в каком бюджете. Речь идет об обороте непосредственно в комбинатах питания, школьных столовых. Конечно, нас эта тема очень сильно беспокоит, потому что деньги немалые, а качество питания оставляет желать лучшего», — подчеркнул Николай Тямин.

А депутат Александр Бурмистров обозначил ряд моментов, которые не позволяют уже сегодня нормализовать ситуацию, среди которых ограничение доступа к экспертизе продуктов, а также недостаточность средств на эти проверки, отсутствие жестких санкций за нарушение качества поставок. Он предложил реализовать несколько принципов борьбы с этими явлениями.

«Во-первых, нужно проводить экспертизы исходного сырья, а не готовых блюд. Во-вторых, важно изменить условия договоров, чтобы в них была прописана ответственность поставщиков: в случае выявления суррогата весь контракт не будет оплачиваться. И, наконец, необходимо «укрупнить» договоры», — считает Бурмистров.

В горсовете Новосибирска ИА REGNUM также отметили, что значительное влияние на организацию качественного питания в школах оказывает и законодательство России.

Николай Тямин подчеркивает, что Новосибирская область — одна из немногих областей, которая не имеет нормативно-правового акта субъекта Федерации по наценке на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах.

«Кроме того, согласно федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» победителем конкурсных процедур становится поставщик, предложивший сырье по самой низкой цене, что, безусловно, отражается на качестве продуктов. Мы со своей стороны рассмотрим вопрос обращений в законодательное собрание Новосибирской области, Государственную думу РФ с тем, чтобы решить данную проблему», — заявил председатель рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях города Новосибирска в части соблюдения санитарного законодательства.

Отметим, что 30 января новосибирские фермеры направили губернатору области обращение в котором просят разрешить им кормить школьников. Они напоминают, что в 2016 году в Новосибирской области остро встала проблема качественного школьного питания и эта сфера не прошла общественный контроль качества. Местные сельхозпроизводители считают, что это результат искусственного ограничения возможности участия в государственных закупках малого и среднего бизнеса, при формальном исполнении законов.

В Новосибирской области назрела необходимость принятия мер, расширяющих возможность участия в госторгах местных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции — с такой инициативой к главе области обратились ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона (АККОН) и общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

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