Якутия: «Трудности с автозимниками возникают у нас каждый год»

Якутск, , 09:50 — REGNUM Тёплая погода и обилие снега в Якутии привели к серьёзным трудностям с доставкой грузов в ряд отдалённых сёл республики. Аналогичные проблемы в регионе возникают из года в год. Депутат Якутии Виктор Фёдоров предлагает заранее думать о том, что они могут возникнуть, создавая запасы и предусматривая альтернативную схему доставки грузов.

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Интервью с парламентарием публикует Storm24. «Нам нужно усиливать работу государственного казенного предприятия «Дороги Арктики», оснащать их дорожной техникой, открывать филиалы во всех направлениях, чтобы они работали эффективно», — считает Виктор Фёдоров.

«У нас возникают проблемы в разных направлениях, то там, то тут, значит, должна быть альтернативная схема, которую можно будет применять в случае создания таких ситуаций. Вот сейчас зима выдалась теплой, зимник не пробивается, какими способом мы будем завозить продукты и товары, как будем доставлять людей и грузы? На что министр транспорта республики Семён Винокуров ответил: авиацией. По моему мнению, это нереально. Как возможно возить вертолетами каменный уголь или нефть, они же будут «золотые»?!» — также отмечает депутат.

Он также предлагает делать депонацию — иметь аварийные запасы топлива и угля в отдалённых населенных пунктах. Создавать такие запасы, чтобы их хватало на месяц-полтора, считает нужным и вице-спикер Госсобрания республики Виктор Губарев.

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Для доставки людей и продовольствия в отдалённые населённые пункты Виктор Фёдоров предлагает малую авиацию. «Если в деревне нет дороги, значит, в деревне должны быть посадочная площадка и самолет — надо выдвигать такой лозунг. И на самом деле это не так дорого», — уверен депутат.

Что касается больших грузов, то парламентарий предлагает рассмотреть вопрос использования для этих целей экранопланов или дирижаблей. Последние, кстати, активно предлагает внедрять для доставки грузов в северные гарнизоны и базы министерство обороны РФ, подчеркнул Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких районах Якутии в этом году топливо, продукты и корма не получилось своевременно доставить из-за отсутствия зимника. Сложная ситуация возникла в селе Колымское Нижнеколымского района Якутии, где из-за нехватки дизтоплива пришлось ограничивать электроснабжение. Теперь экстренно решается проблема доставки угля в село Андрюшкино. Столкнулись с дефицитом топлива и продуктов и шесть сёл Усть-Янского района.

Напомним, в Якутии предложения существенно уменьшить время вынужденного перерыва транспортного сообщения уже 23 года остаются неуслышанными. Изучив гляциологию, ледотехнику, термодинамику, отечественный и зарубежный опыт устройства ледовых переправ, директор ЗАО «Транссахамост» Василий Мазур сформулировал 30 способов существенно ускорить введение в эксплуатацию зимних дорог через реки (на 90 суток), но их власти республики отказываются применять.

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