Баку о попытке диверсии в Карабахе: «Это дезинформация»

Баку, , 09:00 — REGNUM Сообщения армянской стороны о якобы имевшей место попытке диверсии со стороны Вооруженных сил (ВС) Азербайджана на линии соприкосновения не соответствуют действительности. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

«Это дезинформация, — отмечается в сообщении. — На линии соприкосновения не произошло активных боестолкновений».

2 февраля Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха во время пресечения диверсии азербайджанских ВС взяли в плен военнослужащего азербайджанской армии и нанеся противнику потери, отбросили его на исходные позиции.

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