Четверг, 02 Февраля 2017 года
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Американский университет в Беркли закрыт из-за массовых протестов

Общество
Ректор учебного заведения поддерживает политику Трампа и собирался выступить перед сотрудниками

Беркли, США, 2 февраля 2017, 08:58 — REGNUM  В связи с массовыми протестами из-за предстоящего выступления ректора Калифорнийского университета в Беркли (США) руководство было вынуждено временно закрыть учебное заведение. Протестующие недовольны тем, что глава университета Майло Яннопулос поддерживает политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила полиция города Беркли в своём Twitter.

«Кампус по-прежнему закрыт для входа и выхода», — сообщили в полиции.

Напомним, массовые протесты против Трампа не утихают в США. В штате Калифорния после выборов обострились сепаратистские настроения: на выборах большинство калифорнийцев голосовали за оппонента Трампа — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В конце января калифорнийские чиновники сообщили, что поступило предложение на имя секретаря штата Алекса Падиллу провести голосование по вопросу об отмене статьи конституции Калифорнии, которая объявляет штат неотъемлемой частью США. Для инициирования выхода штата из США активистам нужно предоставить 600 тысяч подписей до 25 июля, чтобы претендовать на проведение голосования в ноябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Штат Калифорния хочет отделиться от США

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