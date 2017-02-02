В США педагог лишилась работы за съемки в порнофильмах

Фильмы с ее участием вышли около 20 лет назад

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Преподаватель школы для девочек в пригороде Далласа (штат Техас) была уволена за то, что ранее снималась в фильмах для взрослых. О прошлом женщины руководство учебного заведения узнало из социальных сетей, сообщает 2 февраля «Лайф».

Отмечается, что фильмы, «героиней» которых была 38-летняя Реса Вудворд, относились к так называемому «жесткому» порно. Сама учительница считает, что лишилась работы несправедливо, ведь съемки происходили около 20 лет назад.

Американка намерена обжаловать решение властей. Она также заявила, что инцидент является нарушением прав и возможностей женщин.