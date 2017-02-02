После массового митинга в Бухаресте госпитализированы четыре человека

Бухарест, , 08:42 — REGNUM Массовые протесты в румынской столице привели к тому, что четыре человека оказались в больнице: получили травмы два протестующих и два сотрудника правоохранительных органов Бухареста, сообщает румынское агентство Mediafax.

У здания румынского правительства, где собралась толпа протестующих, создалась опасная обстановка: наиболее активные участники протеста кидали в полицейских петарды, дымовые шашки и камни. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, а к наиболее агрессивным активистам — полицейские дубинки.

Участники протеста подожгли автомобильные покрышки и другие предметы, а также призывали толпу прорваться в правительственное здание. К месту протестов были вызваны пожарные. Часть протестующих покинули митинг, но на площади перед зданием правительства всё ещё находятся несколько сотен активистов.

Как ранее сообщало, основная масса протестующих — это футбольные фанаты. Именно они забросали полицейских «фаерами» и вступили с ними в столкновение. Таких активистов набралось порядка 300 человек.

Напомним, накануне, 1 февраля, на митинг в Бухаресте вышло от 130 до 150 тысяч человек. Протест поддержали и в других румынских городах. Основные требование — отмена принятого постановления правительства о декриминализации преступлений чиновников, ущерб по которым составляет менее 200 тысяч леев ($47,8 тысяч). Протестующие опасаются, что в результате амнистии на свободу выйдут опасные коррупционеры.

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