Четверг, 02 Февраля 2017 года
09:40:53 МСК

После массового митинга в Бухаресте госпитализированы четыре человека

Общество
Двое полицейских и два демонстранта ранены

Бухарест, 2 февраля 2017, 08:42 — REGNUM  Массовые протесты в румынской столице привели к тому, что четыре человека оказались в больнице: получили травмы два протестующих и два сотрудника правоохранительных органов Бухареста, сообщает румынское агентство Mediafax.

У здания румынского правительства, где собралась толпа протестующих, создалась опасная обстановка: наиболее активные участники протеста кидали в полицейских петарды, дымовые шашки и камни. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, а к наиболее агрессивным активистам — полицейские дубинки.

Участники протеста подожгли автомобильные покрышки и другие предметы, а также призывали толпу прорваться в правительственное здание. К месту протестов были вызваны пожарные. Часть протестующих покинули митинг, но на площади перед зданием правительства всё ещё находятся несколько сотен активистов.

Как ранее сообщало, основная масса протестующих — это футбольные фанаты. Именно они забросали полицейских «фаерами» и вступили с ними в столкновение. Таких активистов набралось порядка 300 человек.

Напомним, накануне, 1 февраля, на митинг в Бухаресте вышло от 130 до 150 тысяч человек. Протест поддержали и в других румынских городах. Основные требование — отмена принятого постановления правительства о декриминализации преступлений чиновников, ущерб по которым составляет менее 200 тысяч леев ($47,8 тысяч). Протестующие опасаются, что в результате амнистии на свободу выйдут опасные коррупционеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Митинг против коррупции в Румынии закончился столкновениями с полицией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кризис в Румынии
Главное сегодня
NB!
02.02.17
СМИ: Второй китайский авианосец даст отпор США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
02.02.17
Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух
МоскваРоссия Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Украинский политолог унизил Ярослава Качиньского
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
02.02.17
Александр БеловWP: При должном давлении Иран сам окажется под новыми санкциями
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
02.02.17
«Нефть взяла курс к $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.02.17
«Рубль сдержал дешевеющий доллар»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.02.17
СМИ: Советник Стив Бэннон – «серый кардинал» новой администрации Трампа?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Премьер-министр Австралии не стал говорить о «неудачной» беседе с Трампом
МельбурнАвстралия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
02.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Военные США подтверждают, что, «возможно, убили гражданских» в Йемене
ВашингтонСША «Аль-Каида» Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Анастасия БольшаковаПолгода применения «закона о шлепках»: криминализация семьи удалась!
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Суд по «делу Кировлеса» запер Навального в кировском отеле «Хилтон»
КировРоссия Дела Алексея Навального Общество
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
ещё главное