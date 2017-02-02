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40 дней со дня трагедии: В Сочи вспоминают жертв крушения ТУ-154

Общество
Панихиды по погибшим отслужат во всех храмах
Свечи
Иллюстрация: Admkrai.krasnodar.ru
Свечи

Сочи, Краснодарский край, 2 февраля 2017, 08:33 — REGNUM  Сегодня, 2 февраля, в Краснодарском крае вспомнят погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154, рухнувшем в Черное море. Со дня трагедии прошло 40 дней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Сочи, панихиды по жертвам авиакатастрофы будут отслужены во всех храмах города-курорта.

Кроме того, концерт-реквием состоится в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. В исполнении Сочинского симфонического оркестра, Камерного хора и солистов Сочинской филармонии прозвучат проникновенные произведения великих мастеров: Баха, Генделя, Шуберта, Брамса, Форе и Грига.

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На месте крушения Ту-154 в Чёрном море найдено семь фрагментов тел

Как сообщало ИА REGNUM, самолет, принадлежащий Министерству обороны России, 25 декабря прошлого года упал в Черное море близ Сочи спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, военные и госслужащие.

Поиски тел погибших и обломков самолета продолжаются до сих пор. Накануне водолазы обнаружили новые фрагменты разбившегося Ту-154. Со дна моря подняты 78 обломков самолёта и семь фрагментов тел погибших. Еще 38 обломков крылатой машины были обнаружены и подняты со дна Чёрного моря за сутки 28 января.

Подробнее: Водолазы подняли со дна Черного моря 38 обломков разбившегося Ту-154

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Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем
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