Мексиканцам, депортированным из США, упростят поступление в вузы
Законопроект уже разрабатывается и в скором времени будет представлен Сенату
Мехико, 2 февраля 2017, 05:54 — REGNUM Президент Мексики Пенья Ньето дал поручение Министерству образования разработать «упрощенную схему» поступления в вузы для мексиканцев, депортированных или добровольно возвращающихся из США, передает Associated Press 2 февраля.
Согласно заявлению Министерства образования, законопроект уже разрабатывается и в скором времени будет представлен Сенату.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал увеличить депортацию нелегальных мигрантов из Мексики, проживающих в Соединенных Штатах, и уже приступил к выполнению своих обещаний.
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