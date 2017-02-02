Мексиканцам, депортированным из США, упростят поступление в вузы

Законопроект уже разрабатывается и в скором времени будет представлен Сенату

Мехико, , 05:54 — REGNUM Президент Мексики Пенья Ньето дал поручение Министерству образования разработать «упрощенную схему» поступления в вузы для мексиканцев, депортированных или добровольно возвращающихся из США, передает Associated Press 2 февраля.

Согласно заявлению Министерства образования, законопроект уже разрабатывается и в скором времени будет представлен Сенату.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал увеличить депортацию нелегальных мигрантов из Мексики, проживающих в Соединенных Штатах, и уже приступил к выполнению своих обещаний.

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