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Российский Центр по примирению передал жителям Алеппо 3,7 тонны гумпомощи

Общество
Более 4 тысяч жителей Алеппо получили хлеб и горячую еду

Москва, 2 февраля 2017, 05:28 — REGNUM  Центр по примирению враждующих сторон 1 февраля передал жителям сирийского города Алеппо 3,7тонны гуманитарной помощи. Об этом говорится в бюллетене Центра, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в городе Алепо (в школах в районах Аль-Катрджи, Фордос-Аль-Джазидо, Аль-Азамия, Тишрин и Эль-Маалие), в ходе которых произведена передача мирным жителям более 3,4 тонны хлеба и 1,5 тысячи порций горячей еды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,7 тонны, гуманитарная помощь оказана 4010 жителям.

Сообщается также что в рамках «зимней программы ООН» в восточной части Алеппо проводится выдача непродовольственной гуманитарной помощи (термические одеяла, зимняя одежда и детские наборы).

Жителям населённого пункта Джирбин было передано более 5 тонн продовольствия, поступившего по линии ЮНИСЕФ.

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