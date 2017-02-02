Великобритания «бьет рекорды» по антисемитизму

В 2016 году зарегистрировано 1309 «антисемитских инцидентов», в том числе 107 нападений

Лондон, , 05:19 — REGNUM По данным мониторинговой организации Community Security Trust (CST), в Великобритании за 2016 год зафиксировано максимальное количество «антисемитских инцидентов», передает Reuters 2 февраля.

«В то время как еврейская жизнь в этой стране остается чрезвычайно позитивной, повышенный уровень антисемитизма вызывает глубокую озабоченность», — считает Дэвид Делев, исполнительный директор CST.

По результатам мониторинга, в Великобритании, где проживает 260 тыс. евреев, в 2016 году зарегистрировано 1309 «антисемитских инцидентов», в том числе 107 нападений, и это наибольшее число за 33 года наблюдений. Рост по отношению к 2015 году составил 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, рост антисемитизма в последние годы наблюдается не только в Великобритании, но и по всей Европе. Так, во Франции, где проживает наибольшее число евреев в Европе, «антисемитских инцидентов» сегодня в семь раз выше, чем в 1990-е годы.

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