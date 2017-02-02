Сербия вводит запрет на выход мигрантов из лагеря вблизи Белграда

Белград, , 03:56 — REGNUM Правительство ввело ограничение на выход мигрантов из лагеря в городе Оберновак вблизи Белграда — причиной ограничений стали нападения мигрантов из лагеря на местных жителей, передает Reuters 2 февраля.

«Мы вводим более жесткие меры, — сообщил министр труда Александр Вулин. — Им (мигрантам — прим. ИА REGNUM ) придется вернуться в лагерь на определенное время, пока им не будут выданы документы, удостоверяющие личность».

В лагере города Оберновак проживает около 500 мигрантов, всего в Сербии находится не менее 7000 беженцев с Ближнего Востока и из Средней Азии, прибывших в страну по «балканскому маршруту».

Читайте ранее в этом сюжете: Трое граждан Афганистана осуждены в Австрии за групповое изнасилование