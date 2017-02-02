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Жену «стрелка» из Орландо считают косвенно виновной в гибели 49 человек

Общество
Обвинение считает, что Нура Сальман не пыталась препятствовать совершению преступления, а затем придумала историю для прикрытия своего супруга

Вашингтон, 2 февраля 2017, 03:26 — REGNUM  Прокуратура США считает, что супруга Омара Матина, устроившего стрельбу в гей-клубе в Орландо, была в подробностях осведомлена о его намерениях, а следовательно является косвенно причастной к убийству 49 человек, передаёт агентство Reuters.

На заседании в Калифорнийском суде, где обсуждалась судьба гражданки США Нуры Сальман, представитель прокуратуры заявила, что подсудимая была свидетелем того, как её супруг покинул дом с огнестрельным оружием и рюкзаком, полным боеприпасов, и при этом не попыталась остановить его либо сообщить в полицию.

Кроме этого, Сальман придумала историю для прикрытия мужа и призывала родителей Матина сообщить следствию, что вечером перед терактом он встречался со своим другом и не был дома.

С учётом предъявляемых обвинений прокуратура настаивает на том, чтобы Нура Сальман оставалась под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня 2016 года гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо, ещё свыше 50 получили ранения. В ходе перестрелки с полицией нападавший был убит.

После этого супруге нападавшего был запрещён выезд из страны, а 16 января этго года Нура Сальман была арестована неподалёку от Сан-Франциско. Ей было предъявлено обвинение в содействии в преступлении. Не сключается, что Сальман грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вдова «стрелка» из Орландо обвиняется в соучастии в преступлении

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