Жители России за сутки подали 2,5 тысячи заявок на дальневосточные гектары

Владивосток, , 03:57 — REGNUM Получением в безвозмездное пользование земельных участков в субъектах Дальнего Востока преимущественно заинтересованы жители Москвы и Московской области. Накануне, 1 февраля, с этих территорий было зарегистрировано почти 25 тысяч сигналов из 182 тысяч. За день в общей сложности жители России подали 2,5 тысячи заявок. Такие цифры озвучили глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках первого дня реализации третьего этапа программы по выделению дальневосточных гектаров, теперь на них может претендовать любой житель России, зарегистрировано 182 тысяч заходов на федеральную информационную систему, уникальных посетителей — 149 тысяч.

Жители Москвы и Московской области к земельным участкам Дальнего Востока проявили наибольший интерес, здесь за стуки было почти 25 тысяч посещений. Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались на втором месте с количеством посещений в 10 тысяч человек. Третью позицию с 8 тысячами заходов занял Приморский край, четвёртую или 5 тысяч заходов — Хабаровск, пятую — Якутия с 3 тысячами заходов. Замыкает статистику первого дня Краснодарский край, откуда поступило 2,5 тысячи сигналов.

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По состоянию на 17:00 по московскому времени за 1 февраля было подано 2,5 тысячи заявок, большинство из которых приходятся на Приморский край, Хабаровский край и республику Якутия. В 47% дальневосточные гектары намерены получить мужчины в возрасте от 18 до 40 лет.

В Амурской области, к примеру, ещё накануне был вручен сертификат обладателю дальневосточного гектара, приехавшего из Ямало-Ненецкого автономного округа (он зарегистрирован в Ростовской области).

«Вручение сертификата на получение земли жителю Нового Уренгоя говорит о развитии Дальнего Востока. Главное, что людям не придется тратить деньги на приобретение земли, а средства они будут вкладывать в освоение полученной земли. Это даст толчок в развитии региона», — прокомментировал глава субъекта Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край по итогам первого дня реализации третьего этапа федеральной программы стал по числу заявок лидером. Жители России подали 569 заявок — в основном это центральные регионы страны, субъекты Дальнего Востока, Урала, есть желающие приобрести приморские гектары и в Краснодарском крае.