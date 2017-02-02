Четверг, 02 Февраля 2017 года
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Приморье лидирует по числу заявок на бесплатные гектары от жителей России

Общество
Интерес к дальневосточному региону проявили даже в Краснодарском крае

Владивосток, 2 февраля 2017, 03:45 — REGNUM  Приморский край в первый день реализации третьего этапа федеральной программы о выделении дальневосточных гектаров стал лидером по числу заявок от жителей России. Накануне, 1 февраля, поступило почти 600 заявлений. Как и ожидалось, земельные участки граждане чаще всего выбирают ближе к морю. Такое заявление сделал и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений субъекта Илья Терехов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К вечеру 1 февраля по местному времени (+7 МСК) через федеральную систему поступило 650 заявлений от желающих получить бесплатную землю на Дальнем Востоке, причём 569 заявлений пришлось на Приморский край. Сигналы поступают из регионов центральной России, Дальнего Востока, Урала, Краснодарского края.

По состоянию на 17:00 по московскому времени за 1 февраля было подано уже 2,5 тысячи заявок.

В большинстве своём граждане интересуются гектарами Владивостокской агломерации и Хасанского района, расположенного на берегу моря.

«Все заявления уже находятся в обработке у специалистов. География желающих получить землю очень обширна. По результатам первого дня, Приморский край пользуется большой популярностью, сбоев в организации работы нет», — прокомментировал Илья Терехов.

«Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это получается не всегда и в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга», — добавил губернатор Владимир Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за время реализации двух этапов федеральной программы по выделению дальневосточных гектаров было подано свыше 11, 5 тысяч заявлений — больше подано было только в Якутии. Наибольшая активность граждан наблюдалась в январе — около 5 тысяч заявок. Одобрение на выдачу земельных участков к 31 января получили более 2 тысяч человек, по назначению дальневосточные гектары уже используют 712 человек.

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
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