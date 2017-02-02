В годовщину «футбольного бунта» в Каире арестовано 80 человек

Каир, , 00:56 — REGNUM Египетские силы безопасности арестовали около 80 человек в центре Каира, в связи с возможными беспорядками в годовщину «футбольного бунта» 2012 года, передает Associated Press 2 февраля.

Сообщается, что большая часть задержанных — болельщики клуба «Аль-Ахли». Задержания происходили в нескольких кафе, где велась прямая трансляция матча национальной сборной Египта против сборной Буркина-Фасо.

Напомним, в результате столкновений футбольных фанатов клубов «Аль-Масри» и «Аль-Ахли» после матча команд 1 февраля 2012 года в Каире погибло не менее 73 человека, около тысячи получили ранения. Каирский «футбольный бунт» считается одним из самых кровавых столкновений в истории мирового футбола.