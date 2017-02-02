«Кровь была везде»: Мечеть в Квебеке открыта для посещения после теракта

«Это наш второй дом... Мы должны очистить его»

Квебек, Канада, , 00:41 — REGNUM Мусульманская община Квебека приняла решение пустить журналистов в мечеть, где 30 января произошло нападение на прихожан, сообщает Associated Press 2 февраля.

Представитель руководства Исламского культурного центра Мохамед Лабиди сообщил журналистам, что решение открыть центр для публики связано с желанием «показать, что происходило, что прихожане страдали».

По словам корреспондентов, «кровь была везде» — в мечети пока оставлены все улики после теракта, работают следователи.

«Это наш второй дом, — сообщил один из прихожан мечети, Ахмед эль-Гандури. — И мы должны вернуться сюда. У нас нет выбора. Мы должны очистить его».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека. В результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19 человек. Подозреваемый задержан, им является гражданин Канады, франко-канадский националист Александр Биссоннетт.

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