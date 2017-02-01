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Активисты ОНФ просят о внимательном отношении к инвалидам Нижнего Новгорода

Общество
Общероссийский народный фронт призывает нижегородских депутатов не откладывать принятие поправок по безбарьерной среде для инвалидов
Средство передвижения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Средство передвижения

Нижний Новгород, 1 февраля 2017, 22:23 — REGNUM  Представители Общероссийского народного фронта выразили недоумение по поводу решения депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, отложивших рассмотрение поправок, касающихся обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к торговым объектам. Эксперты ОНФ призвали не откладывать принятие такого важного решения

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по развитию предпринимательства, торговли и туризма отложил рассмотрение поправок в первом чтении в региональные законы, касающихся обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к торговым объектам, со ссылкой на то, что указанные поправки вынуждают предпринимателей нести дополнительные расходы, а также ввиду того, что из текста поправок не ясно, будут ли обязаны владельцы уже существующих торговых объектов достраивать их с тем, чтобы обеспечить доступ инвалидов.

Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что установление на региональном уровне обязанности организаций торговли по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов позволит обеспечить равный доступ инвалидов и граждан без ограничения потребностей к торговым точкам, и в общем позволит улучшить условия для комфортной жизни инвалидов в городской среде. Это будет способствовать качественной реализации государственной программы «Доступная среда», принятой в 2015 г.

В свою очередь, эксперт Общероссийского народного фронта по делам инвалидов, член рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Александр Лысенко считает, что действие федерального закона о соцзащите инвалидов должно распространяться на все регионы нашей страны без всяких исключений.

Он напомнил, что в соответствии с федеральным законом о соцзащите инвалидов органы власти и местного самоуправления, а также организации обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемым в них услугам. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, уклонение от исполнения перечисленных требований накладывает административный штраф на должностных лиц.

Александр Лысенко добавил, что согласно Градостроительному кодексу РФ и соответствующему административному регламенту нормативно-технические требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов носят обязательный характер, контролируются надзорными органами, а отступление от них также влечет за собой административную ответственность.

«Нижегородским депутатам не только должны быть знакомы перечисленные федеральные нормы, но и порядок их принятия, а именно тот факт, что все они были согласованы с субъектами РФ, — подчеркнул Александр Лысенко, — Россия ратифицировала в 2012 г. Конвенцию ООН о правах инвалидов и тем самым приняла на себя обязательства по устранению барьеров и препятствий, мешающих доступности. К сожалению, приведенные факты свидетельствуют о том, что у некоторых региональных депутатов такие препятствия и барьеры возникают в головах».

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области, проректор Нижегородской государственной медицинской академии Соломон Апоян также считает, что региональное законодательство должно быть как можно скорее приведено в соответствие с федеральным в вопросе создания безбарьерной среды для инвалидов.

«Работа по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным должна быть проведена согласно поручениям президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Если у некоторых чиновников есть вопросы по поводу принятия законопроектов, связанных с формированием безбарьерной среды для инвалидов, нижегородское отделение ОНФ может предоставить депутатам необходимую экспертную помощь — для этого у нас имеется достаточное число специалистов. Нельзя откладывать проекты законов, направленных на облегчение жизни людей с инвалидностью», — заключил Соломон Апоян.

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Общероссийский народный фронт
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