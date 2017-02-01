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Суд по «делу Кировлеса» запер Навального в кировском отеле «Хилтон»

Общество
Блогер отказывается дать подписку о невыезде
Навальный
Day Donaldson
Навальный

Киров, 1 февраля 2017, 21:20 — REGNUM  Ленинский суд города Кирова постановил взять с оппозиционного блогера Алексея Навального подписку о невыезде из города Кирова до окончания процесса по «делу Кировлеса». Об этом сегодня, 1 февраля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что суд запретил двум обвиняемым по «делу Кировлеса» — Навальному и его подельнику Петру Офицерову — до конца судебного процесса по делу о хищении средств «Кировлеса» покидать город Киров.

Уточняется, что Навальному предписано находиться в кировском отеле «Хилтон». Отсутствие в городе свыше 12 часов будет считаться нарушением подписки.

Напомним, ещё в 2013 году Навальный и Офицеров были признаны виновными по «делу Кировлеса». Навальному тогда дали пять лет условно. Позже Верховный суд РФ отменил приговор с учётом постановления Европейского суда по правам человека, который счёл, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. «Дело Кировлеса» было направлено на новое рассмотрение.

Однако, фигуранты дела Навальный и Офицеров систематически не являлись на заседание суда. Судебные приставы были вынуждены прийти в московский офис фонда Навального (так называемый Фонд борьбы с коррупцией) и принудительно доставить Навального в Ленинский суд города Кирова. Офицеров также два раза не являлся на процесс.

В итоге судья решил взять с Навального и Офицерова подписку о невыезде. Государственный обвинитель поддержал такое решение.

Но Навальный и Офицеров не стали подписывать документ, а их адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда.

Сам Навальный храбрится и заявляет, что никакой подписки не давал и к концу недели намерен покинуть Киров. «Я никакую подписку не давал, и я планирую в субботу (4 февраля, прим. ред.) быть в Санкт-Петербурге на открытии своего предвыборного штаба», — хвастливо заявил блогер.

Дело в том, что оппозиционный блогер в декабре минувшего года заявил, что собирается баллотироваться в президенты Российской Федерации в 2018 году.

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