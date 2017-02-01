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Православные Тюмени отстояли Спасскую приходскую школу

Общество
Акционерное общество, которое выкупило у муниципалитета здание школы и близлежащую землю, потеряло более 6 млн рублей на сделке
Николай Богданов-Бельский. В церкви. 1939 Николай Богданов-Бельский. В церкви. 1939

Тюмень, 1 февраля 2017, 20:12 — REGNUM  В Тюмени прокуратура добилась признания незаконной сделки о продаже объекта культурного наследия коммерческой фирме. Попытки православных активистов Тюмени вернуть здание церковно-приходской школы в лоно Русской православной церкви увенчались победой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Напомним, прокуратура в ноябре 2016 года признала требования фонда «Отчий дом» и ходатайства депутатов тюменской гордумы обоснованными. Православная общественность Тюмени была возмущена продажей в августе с аукциона, организованного администрацией города, здания Спасской церковно-приходской школы на улице Ленина, 41. Директор НКО Фонд поддержки национальных традиций «Отчий дом», член Приходского Собрания Церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Тюмени, член Союза журналистов России Александра Кудрявцева и депутат гордумы Игорь Ракша обратились к прокурору Тюмени Рифату Биктимерову с просьбой остановить разграбление Спасского храмового комплекса. Общественники нашли архивные документы, подтверждающие, что здание школы является частью объекта историко-культурного наследия федерального значения — Спасского храма по улице Ленина, 43.

«Согласно дореволюционным источникам, Спасская церковно-приходская школа возведена на добровольные пожертвования сотен прихожан и меценатов по инициативе всеми уважаемого настоятеля Спасского храма отца Александра Фокина и освящена в 1898 году. Здания Спасского церковного комплекса объединяет единая историко-культурная среда обитания и единая исторически сложившаяся церковная территория. Позор присвоителям чужого добра! — восклицает Александра Кудрявцева. — Историческая справедливость должна восторжествовать!»

Кроме того, в 2011-м году в письме «О возвращении Спасского храмового комплекса» (за подписью заместителя главы администрации города Тюмени Л.З.Теплоуховой от 29.09.2011 № 03−06−3621, направленном в отделение межрегионального общественного движения «В защиту православной нравственности», было заявлено, что «администрация города Тюмени не возражает против передачи в собственность Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви муниципального имущества: объекта культурного наследия «Спасская церковно — приходская школа», находящегося по адресу ул. Ленина, 41, а также расположенного под ним земельного участка». «Но дело в том, что Церковь живет по своим законам. В те годы у Спасского храма не было настоятеля прихода. А не было настоятеля по той причине, что администрация Тюменской области не спешила с передачей Спасского храма, — поясняет Александра Кудрявцева. — В марте 2016 года Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий настоятелем прихода Спасской церкви назначил протоиерея Михаила Ивановича Безукладникова, который в то же время является и директором Тюменского духовного училища. С этого момента отец Михаил начинает заниматься сбором документов для возврата Спасской церкви. Узнав про намерение продать здание религиозного назначения Спасскую церковно-приходскую школу, он одно за другим отправляет в департамент имущественных отношений администрации города Тюмени официальные обращения с просьбой снять святыню с торгов и начать процесс передачи церковной собственности ее законным владельцам. Однако директор департамента Е.Т.Уляшева в своих противозаконных намерениях и деяниях оставалась непреклонна».

На вопросы корреспондента ИА REGNUM директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева пояснила, что здание на улице Ленина, 41 общей площадью 595,5 кв. метров вместе с прилегающим земельным участком 880 кв. метров было выставлено на абсолютно законных основаниях на торги и ещё год назад было включено в план приватизации (распоряжение администрации городаот 14.09.2015 под номером 665-рк). Аукцион состоялся 18 августа. Нежилое здание оценено в 44 млн 586 тыс рублей, земельный участок — в 11 млн 802 тыс. рублей. Победителем аукциона стало ЗАО «Аксон».

«Отнесение здания на ул. Ленина, 41 к объекту религиозного назначения, и об образовании единого церковного комплекса с объектом культурного наследия Спасским храмом на ул. Ленина, 43 документально не подтверждено», — сказала Елена Уляшева.

Однако прокурор Тюмени Рифат Биктимеров сообщил иное — решение департамента не соответствует федеральному законодательству, и выставил чиновникам представление. Во исполнение представления департамент имущественных отношений администрации города направил ЗАО «Аксон» предложение о расторжении договора купли-продажи в добровольном порядке, но акционерное общество отказалось. Тогда в декабре 2016 года департамент обратился в арбитражный суд Тюменской области с иском о признании недействительным договора купли-продажи имущества и применении последствий недействительности ничтожной сделки, который в январе этого года арбитражным судом удовлетворен.

ЗАО «Аксон» предстоит вернуть департаменту имущественных отношений здание и землю, а департамент вернет акционерному обществу денежные средства без учета НДС, то есть в сумме 49 млн 586 тыс. 745 рублей. Отметим, что НДС составил 6 млн 801 тыс. 254 рубля. Так что история возвращения архитектурной святыни городу закончилась благополучно лишь для православной общественности Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасская школа в Тюмени: «могут полететь головы»

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