Православные Тюмени отстояли Спасскую приходскую школу
Тюмень, 1 февраля 2017, 20:12 — REGNUM В Тюмени прокуратура добилась признания незаконной сделки о продаже объекта культурного наследия коммерческой фирме. Попытки православных активистов Тюмени вернуть здание церковно-приходской школы в лоно Русской православной церкви увенчались победой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
Напомним, прокуратура в ноябре 2016 года признала требования фонда «Отчий дом» и ходатайства депутатов тюменской гордумы обоснованными. Православная общественность Тюмени была возмущена продажей в августе с аукциона, организованного администрацией города, здания Спасской церковно-приходской школы на улице Ленина, 41. Директор НКО Фонд поддержки национальных традиций «Отчий дом», член Приходского Собрания Церкви Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Тюмени, член Союза журналистов России Александра Кудрявцева и депутат гордумы Игорь Ракша обратились к прокурору Тюмени Рифату Биктимерову с просьбой остановить разграбление Спасского храмового комплекса. Общественники нашли архивные документы, подтверждающие, что здание школы является частью объекта историко-культурного наследия федерального значения — Спасского храма по улице Ленина, 43.
«Согласно дореволюционным источникам, Спасская церковно-приходская школа возведена на добровольные пожертвования сотен прихожан и меценатов по инициативе всеми уважаемого настоятеля Спасского храма отца Александра Фокина и освящена в 1898 году. Здания Спасского церковного комплекса объединяет единая историко-культурная среда обитания и единая исторически сложившаяся церковная территория. Позор присвоителям чужого добра! — восклицает Александра Кудрявцева. — Историческая справедливость должна восторжествовать!»
Кроме того, в 2011-м году в письме «О возвращении Спасского храмового комплекса» (за подписью заместителя главы администрации города Тюмени Л.З.Теплоуховой
На вопросы корреспондента ИА REGNUM директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева пояснила, что здание на улице Ленина, 41 общей площадью 595,5 кв. метров вместе с прилегающим земельным участком 880 кв. метров было выставлено на абсолютно законных основаниях на торги и ещё год назад было включено в план приватизации (распоряжение администрации городаот
«Отнесение здания на ул. Ленина, 41 к объекту религиозного назначения, и об образовании единого церковного комплекса с объектом культурного наследия Спасским храмом на ул. Ленина, 43 документально не подтверждено», — сказала Елена Уляшева.
Однако прокурор Тюмени Рифат Биктимеров сообщил иное — решение департамента не соответствует федеральному законодательству, и выставил чиновникам представление. Во исполнение представления департамент имущественных отношений администрации города направил ЗАО «Аксон» предложение о расторжении договора купли-продажи в добровольном порядке, но акционерное общество отказалось. Тогда в декабре 2016 года департамент обратился в арбитражный суд Тюменской области с иском о признании недействительным договора купли-продажи имущества и применении последствий недействительности ничтожной сделки, который в январе этого года арбитражным судом удовлетворен.
ЗАО «Аксон» предстоит вернуть департаменту имущественных отношений здание и землю, а департамент вернет акционерному обществу денежные средства без учета НДС, то есть в сумме 49 млн 586 тыс. 745 рублей. Отметим, что НДС составил 6 млн 801 тыс. 254 рубля. Так что история возвращения архитектурной святыни городу закончилась благополучно лишь для православной общественности Тюмени.
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