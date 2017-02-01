Братское захоронение времен войны нашли при прокладке водовода в Ленобласти

Всеволожск, Ленинградская область, , 19:34 — REGNUM Останки бойцов времен Великой Отечественной войны были обнаружены при проведении работ по прокладке водовода в поселке Невская Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM командир поискового отряда «Невский пятачок» Сергей Мельниченко, предположительно, в этом месте мог находиться эвакуационных пункт.

На человеческие останки наткнулись строительные рабочие при производстве земляных работ по прокладке водовода на улице Щурова в поселке Невская Дубровка 31 января. На место сразу же были вызваны поисковики.

«В настоящий момент количество найденных бойцов приближается к двадцати. По всей видимости, в этом месте находился эвакопункт: один из солдат завернут в плащ-палатку, найден шанцевый инструмент, солдаты были с хирургическими шинами. Некоторые были убиты в ходе артобстрелов и бомбежек. Глубина залегания останков составляет около метра, работу осложняет вода. Ни одного медальона обнаружить пока не удалось, но была найдена подписная ложка», — рассказал Сергей Мельниченко.

По его словам, дату гибели бойцов установить пока невозможно. «Это может быть период с сентября 1941-го вплоть до операции «Искра» 1943-го», — добавил руководитель поискового отряда.

Невская Дубровка находится на правом берегу Невы в 25 км от Санкт-Петербурга. В годы Великой Отечественной войны именно отсюда была налажена переправа на Невский пятачок, где только по официальным данным погибло 280 тысяч солдат (11 бойцов на каждый квадратный метр земли). Невская Дубровка была плацдармом, с которого переправлялись на левый берег, на «пятачок», советские части.

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