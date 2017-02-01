В пункты питания для бедных в Латвии обращаются пенсионеры и молодые мамы

Только в Риге за 2016 год раздали более полумиллиона бесплатных порций

Рига, , 19:21 — REGNUM Суповые кухни и пункты раздачи горячей еды являются прямым отражением картины бедности в Латвии, заявило руководство Сети пунктов горячего питания для бедных, сообщает портал Mixnews.lv.

Так, по данным Сети, в регионах Латвии, особенно в Латгалии (Восточная часть Латвии) и на востоке Видземе (Центральная часть страны), ситуация критическая. А в столице Латвии за 2016 год раздали более полумиллиона бесплатных порций.

В свою очередь, в Департаменте благосостояния Рижской думы, проанализировав ситуацию в пунктах раздачи горячей еды, куда приходят люди со статусом малоимущей и малообеспеченной семьи, сообщили, что в 80% случаев это пенсионеры, однако приходят и молодые мамы с детьми.

Напомним, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ), риску бедности в Латвии в 2014 году были подвержены 606 тысяч жителей или 30,9% населения. Также в Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70% или 322 тысячи латвийских пенсионеров получают пенсии менее 300 евро в месяц.

Стоит добавить, что самым большим вызовом и угрозой XXI века в Латвии ее жители считают бедность и социальное неравенство. Такие результаты показал опрос, проведенный Рижской юридической высшей школой в сотрудничестве с агентством социологических исследований SKDS, в феврале 2016 года. По итогам опроса, 53,3% назвали главной угрозой для Латвии — бедность и социальное неравенство, 44,1% — финансово-экономический кризис, 43,8% — миграционный кризис, чуть более 33% — войну и политическую нестабильность в Европе или за ее пределами, депопуляцию и старение населения, 23,1% — терроризм.

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Подверженных риску бедности жителей Латвии 32,7%