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Все меньше латвийцев ощущают себя счастливыми: опрос

Общество
Причины — постоянно обыгрываемая СМИ угроза войны и непродуманная налоговая политика

Рига, 1 февраля 2017, 19:19 — REGNUM  63% жителей Латвии себя считают счастливыми людьми, год назад этот показатель составлял 70%, свидетельствуют данные социологического опроса «индекс счастья» проведенного оператором связи «Amigo», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Исследование прошло в декабре 2016 года. Для сравнения, по данным опроса 2014 года, счастливыми себя ощущали 59% опрошенного населения Латвии, в 2015 году — 70%, а в 2016 году — 63%. Стоит отметить, что средняя оценка счастья также снизилась. В 2014 году она составляла 7,34 балла, а в 2016 году — 6,98.

Результаты исследования также показали, что в целом латвийские женщины чувствуют себя немного более счастливыми, чем мужчины. Если оценивать «индекс счастья» по возрастным категориям, то наиболее счастливой себя ощущает молодежь в возрасте 18−24 лет, тогда как люди возрастом от 55 до 74 лет — самые несчастные.

По итогам исследования «Индекс счастья Amigo», семья и отношения с близкими для жителей Латвии — наиболее важный источник счастья и поддержки при столкновении с проблемами. Счастливыми в семье считают себя 76% жителей Латвии, что на 1% больше, чем в 2015 году. Среди них 17% — очень счастливы.

Примечательно, что размер дохода не оказывает существенного влияния на ощущение счастья в семье, так как обладатели и больших, и маленьких зарплат оценивают это чувство практически одинаково. Однако, важную роль играет уровень образования: люди с высшим образованием получают в семье значительно больший заряд позитива, чем те, чье обучение закончилось получением основного образования. Таким образом, результаты исследования показали, что в самой незавидной ситуации находятся люди, оставшиеся без семьи — разведенные и вдовцы.

Комментируя результаты исследования, директор центра исследований SKDS Арнис Кактиньш заявил: «Во второй половине 2016 года в латвийском обществе настроение было весьма напряженным — этому способствовала и постоянно обыгрываемая СМИ угроза войны, и споры законодателей по поводу изменений налоговой политики. Один лишь налог на микропредприятия напрямую повлиял на более чем пятьдесят тысяч человек и на членов их семей. Ясно, что это настроение отразилось и на оценке личного счастья».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, результаты опроса, проведенного центром исследований SKDS в декабре 2016 года, показали, что с надеждой в будущее смотрит 51% латвийцев, страх испытывают 38%, а 11% затрудняются с конкретным ответом. Со страхом в будущее в Латвии, как правило, смотрят пожилые, нуждающиеся люди, безработные и жители Латгалии (восточный регион). Так, по данным опроса, больше всего людей, которые испытывают страх при мыслях о будущем, проживает в Латгалии — 51%. В Земгале и Видземе (центральная часть Латвии) страх испытывает 41% жителей, в Курземе (западное побережье) — 35%, а в Риге — 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти половина латвийцев испытывает страх, думая о будущем: опрос

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Социологические опросы
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