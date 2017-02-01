Киргизстанцы собрали 47 млн рублей для пострадавших от падения «Боинга»

Бишкек, , 19:03 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии завершило прием гуманитарной помощи для пострадавших и семей киргизстанцев, погибших в результате падения грузового самолета на жилые дома в поселке Дачи СУ близ аэропорта «Манас». Об этом сегодня, 1 февраля, сообщает пресс-служба спецведомства.

По имеющимся данным, всего неравнодушные граждане принесли в пункты приема пожертвований: одежда и постельные принадлежности — 4377,7 кг, одеяла — 168 штук, обувь — 256 пар, мыло и моющие средства — 45 кг, мука — 11 814 кг, макаронные изделия — 3119,5 кг, различные крупы — 1791,5 кг, сухпайки — 86 кг, консервы — 216 банок, сгущенка — 179 банок, растительное масло — 1389,5 л, сливочное масло — 40 кг, чай — 413 пачек, сахар — 1064,5 кг, конфеты и печенье — 103 кг, сухофрукты — 40 кг, овощи — 1620 кг, а также посуду и туалетные принадлежности.

Кроме того, на специальный счет МЧС в период с 16 января по настоящий момент были перечислены свыше 54 млн 569,7 тыс. сомов (более 47 млн 443,7 тыс. рублей), пишет «Вечерний Бишкек».

Также было отмечено, что по словам министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова, прием финансовой помощи продолжится, поскольку многие киргизстанцы изъявляют желание перечислить деньги для жертв авиакатастрофы в Дачи СУ.

«С 11 февраля гумпомощь будет доставлена пострадавшим и семьям погибших. Для открытого и справедливого распределения в процесс будут привлечены сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и другие лица», — уточнили в спецведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года близ столицы Киргизии произошла авиакатастрофа — грузовой самолет Boeing-747 турецкой компании «ACT Airlines» во время попытки приземлиться в аэропорту «Манас» на дозаправку рухнул на поселок Дачи СУ. В результате чрезвычайного происшествия погибли 39 человек, травмы и ожоги получили не менее 15 человек, были разрушены 23 жилых дома. Ущерб, нанесенный упавшим воздушным судном, превысил 158 млн рублей.