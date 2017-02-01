Бывший мэр Мурманска считает, что в городе нет проблем уборки снега

Мурманск, , 18:36 — REGNUM

По мнению депутата Государственной думы, бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера, коллапса, связанного с нерасторопностью мурманских коммунальщиков, из-за обрушившихся снегопадов в городе не было. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, политик заявил на своей пресс-конференции в рамках проходящей в областном центре «региональной недели».

«Я почти 6 лет руководил городом Мурманском, будучи главой муниципального образования, поэтому что такое городская жизнь и городское хозяйство, представляю, как вы понимаете, очень хорошо, — сообщил Веллер. — Никакого коллапса с моей точки зрения в городе не было. Насколько мне известно, в городе Мурманске ни на час не останавливался общественный транспорт, работали все учреждения социальные, работали школы, детские сады, предприятия, производства. Где коллапс?».

Напомним, состояние дорог в регионе и, в частности, в Мурманске, вызывают недовольство местных жителей с конца прошлого года. Мурманчане неоднократно жаловались на непроходимость дворовых территорий, а также обращали внимание на невозможность доступа к жилым объектам машин экстренных служб.

«Не самая хорошая ситуация сегодня с уборкой снега в городе в целом, — отметил депутат. — Это касается общественных зон и, конечно, в первую очередь, это касается дворовых территорий. Безусловно, это вызывает определённое недовольство граждан. Причём, я хочу сказать, что уж если посмотреть объективно, то подобная картина сложилась отнюдь не только в городе Мурманске. Такая же картина сложилась практически во всех муниципальных образованиях Мурманской области. Более того, я вам хочу сказать, зима действительно снежная. И с подобными проблемами сталкивается не только Мурманская область, но и многие другие субъекты Северо-запада России».

При этом, по словам Веллера, последствия обильных снегопадов можно было бы «минимизировать».

"Это наши понятные, застарелые проблемы, — объяснил депутат. — В первую очередь, как я сказал, неготовность управляющих компаний к наведению порядка на дворовых территориях, нехватка техники, нехватка средств, неготовность к оперативному реагированию. Должен заметить, что в декабре месяце и Управление дорожного хозяйства не мгновенно отреагировало на обильные снегопады. При этом, надо понимать, что мы с вами все живём в самом большом городе в мире за полярным кругом. И порой мы об этом забываем. Город у нас очень зелёный, очень благоустроенный, в последнее время даже с фонтанами. Давайте не будем забывать, что мы действительно за полярным кругом».

Как сообщало ИА REGNUM, за январь мурманские чиновники провели проверку более 5 тысяч адресов, в половине случаев были выявлены замечания по работе жилищников. В итоге мурманские управляющие компании за недобросовестное выполнение своих обязанностей выплатят более 1,5 миллиона рублей штрафов.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун поручила Госжилинспекции строже относиться к управляющим компаниям, не выполняющим своих обязательств, и, возможно, даже ставить вопрос о лишении их лицензии.

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