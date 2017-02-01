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В Ярославском педуниверситете собираются готовить учителей восточных языков

Общество
Избранный на пост ректора вуза Михаил Груздев рассказал о своих планах
Студенты ЯГПУ
Иллюстрация: Yspu.org
Студенты ЯГПУ

Ярославль, 1 февраля 2017, 17:35 — REGNUM  В Ярославском педагогическом университете могут начать готовить учителей изобразительных искусств и преподавателей восточных языков. Об этом сразу после победы на выборах ректора заявил корреспонденту ИА REGNUM новый глава ЯГПУ Михаил Груздев.

«Главной задачей является ближайшего времени является составление программы развития университета. Документ должен иметь понятные и поддерживаемые педагогическим коллективом и студентами принципы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Груздев.

Груздев отметил, что вуз должен быть готов к новым задачам школьного образования. Учитель обязан научить ребенка умению работать в необычных условиях, в коллективе, искать информацию из различных источников.

«Мы собираемся проанализировать востребованные в нашей сфере специальности, по которым мы не ведем подготовку и попробовать их внедрить в нашем вузе. Например, учителей восточных языков или изобразительных искусств. Еще мы могли бы готовить специалистов для социальной сферы региона. Мы в этом году провели приемную компанию под девизом «1001 профессия на основе педагогического образования». Наши выпускники работают в разных сферах не потому, что не востребованы в своей профессии, а потому, что они получают хорошее фундаментальное образование и конкурентны в разных отраслях», — сказал Михаил Груздев.

Новый ректор опроверг слухи о возможности слияния педагогического вуза с другими учебными заведениями города, которые неоднократно возникали в последние годы. Документы об избрании ректора вуз в ближайшее время направит в Министерство образования и науки. Глава ЯГПУ будет назначен приказом министра образования России.

Читайте ранее в этом сюжете: Ректором Ярославского педуниверситета избран Михаил Груздев

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