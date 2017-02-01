Реалии «закона о шлепках» — «молодую мать в тюрьму, сына — в приют»

Челябинке грозит до двух лет за телесное наказание сына

Челябинск, , 17:31 — REGNUM В Челябинске заведено уголовное дело по 116 статье Уголовного кодекса РФ на молодую мать за телесные наказания своего сына. Ей грозит лишение свободы, — ребенок помещен в детский приют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Ребёнка побили 21 декабря, однако широкой общественности стало известно только сейчас. 26-летняя челябинка, находясь дома со своим пятилетним сыном, обнаружила, что он изрезал ножницами фотографию, сделанную в детском саду. Мать решила наказать ребенка и отшлепать, но сделала это с использованием шнура от зарядного устройства сотового телефона. После нескольких хлестких ударов женщина прекратила экзекуцию.

На спине мальчика остались следы. На следующий день, когда она привела его в детский сад, мать сообщила воспитателям о том, что у ребенка синяки, которые случились после воспитательных мер. Сотрудники детсада практически сразу сообщили в правоохранительные органы. Заработала машина межведомственного взаимодействия. На молодую женщину завели уголовное дело за «нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий» по статье 116 УК РФ (Побои).

Напомним, в настоящее время законодатели России пересматривают редакцию 116 статью УК РФ, в рамках так называемого резонансного процесса по «декриминализации близких лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители общественных организаций как раз предупреждали о подобных последствиях принятого федерального закона №323-ФЗ, который ужесточил уголовное преследование для нововведенной категории граждан"близких лиц». Также общественники предупреждали, что в первую очередь это коснется родителей и детей, которым будет сломана человеческая судьба фактом уголовного наказания, и произойдет разлучение с родными детьми, которых прямиком направят в приюты, а затем в приемные семьи.

Драматизм моменту придает то, что молодая мама сама является воспитательницей в детском саду. В настоящее время она отстранена от своих должностных обязанностей и в случае осуждения по уголовному делу её карьера станет под большой вопрос.

Напомним, родительская общественность в России была крайне возмущена принятием 3 июля 2016 года «закона о шлепках» или «закона Крашенинникова», по которому была введена новая категория людей «близкие люди», и для них было ужесточено уголовное законодательство, а именно изменена статья 116 УК РФ. Теперь за нанесение побоев, причинивших физическую боль, но без последствий, «близким людям» грозит до двух лет лишения свободы. При этом производство по делу перешло из частного в частно-публичное обвинение, по которому невозможно примирение сторон.

После этого родительская общественность развернуло широкое сопротивление принятым нормам. По всей стране прошли митинги и пикеты, на которых родители высказали неприятие навязанного закона. Были собраны свыше 213 тыс. подписей под обращением к президенту РФ, в котором требовалось отменить норму направленную на разрушение семей, на разлучение родных родителей и детей.

Президент РФ Владимир Путин услышал родительскую общественность и высказался о необходимости декриминализации «закона о шлепках».

Отметим, сегодня, 1 февраля, после трех чтений в Госдуме, которые завершились в январе 2017-го, Совет Федерации одобрил поправки в статью 116 УК РФ. В случае подписания президентом РФ, статья о побоях будет декриминализирована.

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