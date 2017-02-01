В Ярославской области создали рабочую группу по контролю за изъятием детей

Ярославль, , 17:17 — REGNUM В Ярославской области при Уполномоченном по правам ребенка создана рабочая группа для проведения всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил детский омбудсмен Михаил Крупин.

Недавно Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о декриминализации семейного насилия, в то же время участились случаи изъятия детей из семей. В Ярославской области было зарегистрировано 530 случаев в прошлом году.

Чтобы исключить ошибки при изъятии детей Владимир Путин поручил институту уполномоченных провести всесторонний анализ правомерности изъятия детей из семей. Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин подписал распоряжение о создании рабочей группы на постоянной основе, руководителем которой стала председатель комиссии Общественной палаты по социальной и демографической политике, охране материнства и детства, трудовым отношениям Светлана Лягушева.

«Задачами рабочей группы является не только мониторинг и анализ ситуации, но и выработка предложений по предотвращению случаев неправомерного изъятия детей из семей. Планируется проведение масштабной совместной работы Общественной палаты ЯО и Уполномоченного по правам ребенка», — сказала Светлана Лягушева.

В группу вошло 15 человек, это будут представители прокуратуры, полиции, органов опеки и попечительства, здравоохранения, образования, общественных организаций, общественных палат.

«Наша главная задача проверить случаи изъятия детей из семей за последние три года. Уточнить насколько справедливо это было сделано, попытаться выявить закономерности, провести анализ по районам и по конкретным семьям. Так же мы должны разработать предложения для региональных структур, которые работают с детьми. Ведь иногда бывает, что изъятие принесет больше для ребенка, чем оставить его в неблагополучной семье», — сказала ИА REGNUM Светлана Лягушева.

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