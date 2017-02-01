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«Ельцин-центр» — «Возможно, происходит то самое изменение экспозиции»

Общество
В день рождения Ельцина в здании центра открылось заведение с говорящим названием «Барборис»
Детям мороженое, бабе цветы. И смотри не перепутай!
Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР
Детям мороженое, бабе цветы. И смотри не перепутай!

Екатеринбург, 1 февраля 2017, 17:15 — REGNUM  В «Ельцин-центре» сегодня, 1 февраля, открывается ресторан «Барборис». Событие приурочено к годовщине со дня рождения первого президента России, сообщили в пресс-службе президентского центра корреспонденту ИА REGNUM.

Также сегодня состоялась презентация читального зала архива и библиотеки «Ельцин-центра» и образовательное занятие для школьников в музее, а также была проведена экскурсия «Другая жизнь президента»: о личной жизни президента, его хобби, любимых книгах и блюдах и многом другом. А позже вечером состоится награждение победителя конкурса на лучшее название ресторана.

Несмотря на то, что на территории «Ельцин-центра» откроют бар «Барборис», детские программы в центре отменяться не будут. В частности в детском кафе планируется приготовление уральской лазаньи, также детям предложат сделать открытки для бабушек.

В самом «Ельцин-центре» не видят ничего плохого в том, что в одном здании с площадками для детей и музеем первого президента, будет открыт и ресторан. «Это разные пространства», — заявила пресс-секретарь «Ельцин-центра» Елена Волкова, ведь здание президентского центра большое, в котором помимо музея располагаются также торговые залы, книжный магазин, конференц-зал и другие площадки. «Приходите в центр с детьми, у нас много интересных программ. Мне кажется, чтобы дети росли, они должны проводить время со взрослыми», — сообщила Елена Волкова.

По мнению некоторых общественников, само открытие подобного заведения в центре Бориса Ельцина, с недвусмысленным названием «Барборис», является знаковым событием.

«Возможно, происходит то самое изменение экспозиции, которое «Ельцин-центр» давно обещал в связи с претензиями историков и представителей патриотического сообщества. Конечно, хотелось бы, чтобы изменения коснулись именно исторической части, но решение руководства акцентировать внимание на одной из общеизвестных привычек Бориса Николаевича — в каком-то смысле, это тоже шаг вперед, к более полному представлению о первом президенте Российской Федерации», — сообщил руководитель свердловского регионального отделения всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Артемий Брусницын.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в адрес «Ельцин-центра» звучала жёсткая критика со стороны российского режиссёра Никиты Михалкова. По его мнению, исторические искажения в центральной экспозиции, на которую водят детей, разрушают их национальное самосознание.

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Он считает, что основная сюжетная линия музея должна быть скорректирована.

Читайте развитие сюжета: «Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?

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«Ельцин-центр»
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