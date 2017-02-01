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В Оренбуржье предлагают расширить рамки применения маткапитала

Общество
Фракция ЛДПР инициирует расширить перечень использования регионального материнского капитала, включив в него приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

Оренбург, 1 февраля 2017, 17:03 — REGNUM  В Оренбургской области обсуждается вопрос проекта закона «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области» в части расширения перечня направлений распоряжения региональным материнским капиталом. Фракция ЛДПР предлагает расширить этот перечень, включив в него приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, что позволяет сегодня сделать федеральное законодательство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областного парламента.

В настоящее время существуют несколько направлений использования средств регионального материнского капитала: улучшение жилищных, бытовых условий, образование матери и ребенка. Идея расширения перечня озвучена на встрече с представителями благотворительных фондов, которые ее поддержали и отметили необходимость продолжить обсуждение возможных механизмов реализации данной инициативы.

Руководитель фракции ЛДПР Оксана Набатчикова призналась, что состоялся откровенный разговор с представителями благотворительных фондов, что убедило в правильности инициативы.

«Мы продолжим общественное обсуждение данных поправок и направим проект закона всем благотворительным организациям области для получения заключения. Нам очень важно их мнение, так как именно благотворительные фонды чаще всего работают с данной категорией семей и знают все проблемы, которые у них возникают. После получения заключений мы соберем еще одно заседание с приглашением большего количества фондов для выработки итогового варианта законопроекта», — сказала лидер фракции.

Напомним, что в Оренбургской области семьи, в которых, начиная с 2011 года, родился третий или последующий ребенок, получают региональный материнский капитал. Размер маткапитала составляет 100 тыс. рублей, который ежегодно индексируется. Так, с 1 января 2014 года в соответствии с областным законодательством размер регионального материнского капитала проиндексирован и составил 111 тыс. 407 рублей, в 2015 году — 116 тыс. 866 рублей, в 2016 году — 122 тыс. 592 рубля.

Учет получателей регионального маткапитала и выдачу сертификатов ведет Минсоцразвития Оренбургской области.

Добавим, что в декабре 2015 года депутаты Законодательного собрания области проголосовали за внесение изменений в областной закон, регламентирующий выплату регионального материнского капитала при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей.

Внесенные поправки конкретизируют условия выбора кредитных организаций при использовании регионального материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам. Изменения продиктованы намерением защитить права граждан и права несовершеннолетних и закрыть доступ к участию в программе реализации регионального материнского капитала недобросовестным кредитным организациям.

Теперь работать с региональным материнским капиталом могут только кредитные организации, действующие в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности», то есть коммерческие банки.

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Материнский капитал
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