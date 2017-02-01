Следственные органы Ярославской области стали работать больше, но хуже

Ярославль, , 16:55 — REGNUM В 2016 году нагрузка на следственные органы в Ярославской области по количеству расследованных уголовных дел возросла с 17 695 до 18 572. Вместе с этим значительно — на 50% — возросло и количество выявленных нарушений уголовно-процессуального закона (с 6073 до 9166). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области по итогам осуществления надзора за процессуальной деятельностью.

Прокурорами выявлялись нарушения, связанные с вынесением следователями незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного следствия, длительным не возобновлением следствия после отмены прокурором незаконных решений о приостановлении следствия.

«Такой рост нарушений свидетельствует о снижении качества расследования уголовных дел, отсутствии ведомственного контроля за результатами расследования», — сообщили ИА REGNUM в Ярославской областной прокуратуре

По фактам выявленных нарушений городскими и районными прокурорами в адрес руководителей следственных органов в 2016 году внесено 248 требований об устранении нарушений уголовно-процессуального закона (в 2015 г. — 185), 87 представлений и информаций об устранении нарушений закона (в 2015 г. — 82).