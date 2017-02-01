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Reuters: Сечин лично присутствовал при передаче Улюкаеву взятки в $2 млн

Общество
Улюкаев лишился всех должностей и находится под следствием
Игорь Сечин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Игорь Сечин

Вашингтон, 1 февраля 2017, 16:37 — REGNUM  Агентство Reuters утверждает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин встречался с бывшим министром экономического развития Российской Федерации Алексеем Улюкаевым непосредственно перед задержанием последнего. Reuters сообщает об этом сегодня, 1 февраля, ссылаясь на неназванные источники.

Два источника Reuters утверждают, что Сечин лично договорился с Улюкаевым о встрече в центральном офисе «Роснефти». Кроме того, утверждается, что Сечин лично присутствовал при передаче бывшему министру взятки в размере $2 млн.

Reuters утверждает, что ту роль, которую Сечин сыграл в деле экс-министра экономического развития, особенно после его задержания, существенно укрепила репутацию главы «Роснефти» внутри правящей элиты.

Стоит отметить, что представители «Роснефти» не стали комментировать эту информацию. Адвокат Улюкаева также воздержался от комментариев.

Напомним, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября минувшего года. Его взяли с поличным при получении взятки в размере $2 млн. В ходе следствия выяснилось, что экс-министр вымогал эти деньги у руководства «Роснефти» за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести «Башнефть».

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Дело Улюкаева
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