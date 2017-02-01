Бывший главный судмедэксперт Ленобласти признан виновным в мошенничестве

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:31 — REGNUM Бывший глава Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской области Бюро судебно-медицинской экспертизы Василий Лебедев признан виновным в мошенничестве. Такой вердикт вынес Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили 1 февраля в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно данным обвинения, в январе 2013 года Василий Лебедев предоставил в комитет по здравоохранению Ленобласти заведомо подложное удостоверение, якобы выданное ему Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова Министерства обороны РФ, о присвоении и подтверждении высшей квалификационной категории по специальности «судебно-медицинская экспертиза».

Благодаря наличию этого документа он получил право на доплату в размере 30% от оклада. Таким образом, Лебедев с марта 2013 года по март 2016 года, по данным следствия, похитил денежные средства из бюджета 47-го региона в сумме порядка 360 тыс. рублей.

Обвиняемый на суде признал свою вину и добровольно возместил причиненный преступлением вред. Также суд назначил ему наказание в виде 120 тыс. рублей штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, помимо мошенничества, Лебедеву инкриминировали «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения». Два дела были объединены в одно производство, а затем второе дело все-таки было ыделено в отдельное производство.

Напомним, что второму делу главным фигурантом проходит бизнесмен Ильхам Алиев, обвиняемый в организации заказного убийства. По версии следствия, Лебедев давил на завотделом экспертиз бюро, чтобы Алиеву выдали справку о заболевании, исключающем нахождение в следственном изоляторе.

Исполняющим обязанности начальника Ленинградского областного патологоанатомического бюро в настоящее время является Арнольд Андреев.