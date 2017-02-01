Удар по саратовскому бюджету: за год изъято 220 тыс. л поддельного алкоголя

Саратов, , 16:26 — REGNUM В 2016 году в Саратовской области изъято более 22 тысяч декалитров алкоголя, общая сумма штрафов составила почти 8 млн рублей. Такие данные привел губернатор Валерий Радаев на совещании с правоохранителями 1 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Радаев заявил, что проблема контрафактного и суррогатного алкоголя по-прежнему остается предельно острой в регионе, ежегодно в области из оборота изымаются десятки тысяч декалитров контрафакта, а казна не досчитывается денег, которые могли бы работать на экономику региона.

В прошлом году муниципалитеты совместно с правоохранительными органами провели почти 4 тысячи проверок. Было выявлено свыше 1,4 тыс. фактов несанкционированной торговли, сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 года программное обеспечение для ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) обязали установить оптовых продавцов алкоголя, а с 1 июля 2016-го — розничные магазины, в том числе продавцов слабоалкогольных напитков. Представители бизнеса окрестили новую систему учета продажи спиртного алкогольным «Платоном».

Саратовские эксперты сравнили ЕГАИС с «хитрым фантомом» и «100 способами законного отъема денег». В декабре 2015 года уполномоченный по правам предпринимателей в Саратовской области Максим Фатеев заявил, что система ЕГАИС нанесет удар по региональному бюджету.

«В этой ситуации меня, а также предпринимательское сообщество, особенно малый бизнес, волнует только одно — для крупных розничных продавцов алкоголя, коими являются сети, затраты на систему ЕГАИС неприятные, но они из тех, которые они готовы понести, — прокомментировал он. — С другой стороны — малый бизнес. В рабочем поселке Озинки лицензию на розничную торговлю алкоголем имеют два предпринимателя. Два! Для каждого из них та сумма, которая сейчас вырисовывается, кто-то говорит 100, кто-то 150, кто-то 250 тыс. рублей с учетом установки программного обеспечения, последующего обслуживания, смерти подобна. Что из этого выходит? В «лучшем» случае — самогоноварение, в худшем — контрафакт из Казахстана».

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