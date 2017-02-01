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Законопроект о госпошлине при подаче жалоб в арбитраж внесен в Госдуму

Общество
Предполагается, что она составит половину от госпошлины за подачу искового заявления неимущественного характера

Москва, 1 февраля 2017, 16:21 — REGNUM  Госпошлину при подаче жалоб на решения арбитражного суда предлагается установить в размере, аналогичном размеру госпошлины при подаче искового заявления неимущественного характера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, соответствующий законопроект внес в Госдуму Верховный суд РФ.

Законопроект предусматривает, что при подаче апелляционной или кассационной жалобы на решения или постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов госпошлина составит 50% размера госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Законопроект предусматривает возможность подачи надзорной жалобы без указания на перечень судебных актов, на которые такая жалоба может быть подана. Норму Налогового кодекса, предусматривающую уплату госпошлины при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов при условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной инстанции, предлагается исключить.

Кроме того, при отказе в принятии искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа либо при отмене судебного приказа уплаченная госпошлина будет засчитываться как подлежащая уплате.

Размер госпошлины за подачу искового заявления неимущественного характера составляет для физлиц — 300 рублей, для организаций — 6 тыс. рублей.

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