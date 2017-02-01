На смену Альтернативному правительству Оренбуржья пришло Народное собрание

Общественники надеются, что структура не будет политизированной. Политологи же считают новоявленную организацию бесперспективной

Оренбург, , 17:00 — REGNUM В Оренбурге 1 февраля начало свою работу Народное собрание Оренбургской области. Эта организация объединила общественников, журналистов, политиков и всех неравнодушных жителей для обсуждения и выработки решений наболевших проблем региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Народном собрании области.

В организации подчеркнули, что Народное собрание Оренбургской области стало правопреемником Альтернативного правительства Оренбургской области, но его принципиальным отличием станет участие в работе представителей общественности, людей которые знают проблемы изнутри и готовы встать на защиту интересов граждан. Это позволит не только услышать голос каждого оренбуржца, но и поможет добиваться реальных изменений ситуации в регионе.

Инициатором преобразований выступил председатель Альтернативного правительства, депутат Государственной думы Сергей Катасонов (ЛДПР), который объяснил необходимость преобразований: «Сегодня мы решили взять курс на преобразование Альтернативного правительства из межпартийного объединения в общественный альянс — структуру с новым названием и подходом к работе, которая позволит объединить не только политические партии, но и простых оренбуржцев. Это наш ответ изменившимся реалиям. Пришло время собрать все силы для исправления ситуации в нашей родной области».

Всего в первом заседании приняло участие более 30 экспертов в области регионального управления, экономики, экологии, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и молодежной политики. Участники приняли регламент работы организаций и сформировали руководящие органы. Возглавили Народное собрание Оренбургской области три сопредседателя: Сергей Катасонов, адвокат Владимир Тишин и депутат Орского горсовета, общественный деятель Павел Коровин.

Помимо них в состав президиума организации вошли депутаты Заксобрания региона Владимир Фролов («Справедливая Россия») и Владимир Новиков (КПРФ), Андрей Приказчиков, Игорь Петин, Анна Межова, Анатолий Лутиков, Оксана Набатчикова, Руслан Исмагилов.

«Основной подход в работе Народного собрания Оренбургской области будет заключаться в том, что любой член организации может предложить рассмотреть определенную региональную проблему и возглавить процесс по ее проработке и формированию алгоритмов ее решения и подготовки законодательных актов, депутатских запросов, концепций и иных итоговых документов. Этот подход позволяет отказать от создания аппарата организации и фактически уравнивает всех участников», — сообщили в Народном собрании области.

Руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что ждет от новой организации реальных решений проблем: «Если увижу уход организации в политику — мне это не интересно».

Председатель Оренбургского регионального союза Соцпроф Анатолий Лутиков также заметил: «Выборные дела и политические интрижки нас не интересуют». Он подчеркнул, что в случае политического уклона, он выйдет из организации, тем более, что в ней свободное членство, и будет решать проблемы без участия Народного собрания.

Стоит отметить, что некоторые эксперты покинули заседание Нарсобрания, так и не поняв до конца судьбу Альтернативного правительства области. Например, Лутиков сказал, что Альтернативное правительство ликвидировано, а Владимир Новиков сказал так: «Альтернативное правительство не изжило и не исчерпало свои функции. Решили расширить рамки. Сделали народный формат… «. По его словам, Народное собрание будет вырабатывать рекомендации Альтернативному правительству, которое займется их разработкой и трансформацией в законодательные инициативы. Сейчас реализуется попытка выстроить структуру новой организации.

Владимир Новиков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM признался, что свою миссию видит в том, чтобы реализовать на местном уровне призыв Геннадия Зюганова (лидера КПРФ) — попытаться собрать широкий фронт накануне выборов президента РФ и ставить вопрос о поддержке единого кандидата.

Местные политологи считают новую организацию, пришедшую на смену Альтернативному правительству, бесперспективной. «Народное собрание, по-видимому, станет очередной политической фикцией оппозиции, как и Альтернативное правительство. Можно сколько угодно «создавать» политические или общественные структуры, не наполняя их содержанием. Так, никто и не услышал в Оренбургской области, какие министерства были в Альтернативном правительстве, какие программы и проекты оно пыталось воплотить», — сказал один из местных экспертов-политтехнологов.

Другой эксперт — политолог Булат Калмантаев считает, что тезис «Народное собрание — правопреемник Альтернативного правительства» звучит смешно, поскольку Альтернативное правительство не было признанной в правовом смысле структурой.

«Народное собрание, скорее всего, показывает недееспособность Альтернативного правительства. Входившая в его состав оппозиция (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») не сумели найти общий язык, а последний разгромный удар был нанесен Семеном Ураловым (был выдвинут в депутаты Госдумы от КПРФ по Бугурусланскому округу Оренбургской области, хотя на местном уровне ранее озвучивалась иная кандидатура — Владимир Новиков. По этому округу выдвигался Сергей Катасонов от ЛДПР и Игорь Сухарев — от «Единой России». Победу одержал единоросс — ИА REGNUM). В КПРФ и «Справедливой России» произошли изменения, вызванные малоавторитетностью и тем, что партии набрали мало голосов на выборах в сентябре 2016 года. Новая организация нужна Катасонову как инструмент для демонстрации того, что он остается депутатом Госдумы от ЛДПР, и в качестве площадки участия в предстоящих в 2018 году президентских выборах. Альтернативное правительство уже давно дискредитировано».

Булат Калмантаев считает, что маскировка Альтернативного правительства под Народное собрание — это стандартное решение и не очень удачный ход, который подсказали Катасонову его помощники или политтехнологи.

В целом эксперт признал необходимость общественных организаций, если они работают как структуры гражданского общества.

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