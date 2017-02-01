Законопроект о правах детей на земельные участки внесен в Госдуму

Москва, , 16:19 — REGNUM Законопроект о долевой собственности земельных участков, которые получают многодетные семьи внесла в Госдуму Костромская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Предлагается предоставлять земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей, в их общую долевую собственность.

А так как Земельный кодекс РФ предусматривает бесплатное предоставление земельных участков отдельным категориям граждан однократно, законопроектом предусматривается, что это требование не распространяется на детей граждан, имеющих трех и более детей, получивших до достижения ими совершеннолетия земельный участок в общую долевую собственность.

«Включение детей в число собственников предоставляемых земельных участков ограничит возможности дальнейшего распоряжения такими земельными участками, в том числе их продажу, что будет также способствовать реализации целевых программ по подведению инженерных коммуникаций на данные территории в рамках оказания мер государственной поддержки многодетным семьям», — отмечают депутаты.