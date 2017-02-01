ЕС продлит режим усиленного контроля на границах
Данное решение говорит о том, что миграционный кризис еще не преодолен
Брюссель, 1 февраля 2017, 15:59 — REGNUM Представители стран-членов ЕС договорились 1 февраля продлить режим особого контроля внутри Шенгенской зоны еще на три месяца до середины мая, сообщает Reuters.
Германия, Австрия, Швеция и Норвегия начали усиливать пограничный контроль с сентября 2015 года ввиду наплыва большого числа беженцев. Решение представителей стран Европы позволяет им продолжает выбранный курс.
Напомним, в течение 2015−2016 годов на территорию Европейского союза проникло свыше 1,5 млн мигрантов и беженцев, в их числе были и радикальные элементы, которые устроили серию терактов в Париже, Ницце, Брюсселе, а также Берлине. Данные события способствовали введению более жесткого контроля на границах ЕС.
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