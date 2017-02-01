В Казахстане за 14 млн рублей продают машину Раисы Горбачевой

Астана, , 15:42 — REGNUM В Казахстане продается ЗИЛ-117, входивший в автопарк супруги первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева — Раисы Горбачевой. Стоит раритет около 14 млн рублей (75 млн тенге), сообщают «Вести».

Автомобиль, выпущенный в 1988 году, не бронирован, его пробег составляет около 3 тыс. км. Лимузин оснащен бензиновым двигателем объемом 7,7 л мощностью 315 л.с. и трехступенчатой автоматической коробкой передач.

По словам продавца, все документы на правительственный лимузин имеются, машину не реставрировали — она полностью сохранила первоначальный вид.