После пожара в автобусе в Костроме проверят все маршрутки

Кострома, , 15:31 — REGNUM В Костроме региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с государственной инспекцией по труду и региональным управлением ГИБДД проверит организацию контроля за техническим состоянием городского общественного транспорта и возьмет на контроль предрейсовые проверки подвижного состава и состояния водителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такое поручение дал губернатор Сергей Ситников после ЧП 31 января.

Ситников жестко раскритиковал работу администрации Костромы в части обеспечения безопасности перевозки пассажиров в городском общественном транспорте и контроля за деятельностью перевозчиков. Также он поручил провести служебное расследование и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

«Безопасность людей — прежде всего. Требую провести служебную проверку в отношении управления городского пассажирского транспорта, тех, кто отвечает за безопасность пассажиров. Ответственные лица должны быть наказаны», — заявил губернатор.

В свою очередь мэр Костромы Виктор Емец уже дал распоряжение провести внеплановую проверку пассажирских автобусов, работающих на городских маршрутах. 31 января специалисты управления транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД проверили техническое состояние автобусов на конечных остановках, а с 1 февраля будет проинспектирована исправность машин при выходе на маршруты из парков. «Для обеспечения безопасности перевозок контроль за состоянием пассажирского транспорта будет усилен. Дополнительные проверки будут организованы в течение все недели», — сообщает пресс-служба мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Костроме утром 31 января загорелся рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по одному из заволжских маршрутов. Возгорание произошло в моторном отсеке. Из салона автобуса эвакуировали восемь пассажиров, никто не пострадал. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме во время рейса загорелась маршрутка