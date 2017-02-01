Администратор «групп смерти» Будейкин признан вменяемым

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Обвиняемый в подстрекательстве подростков к суициду Филипп Будейкин, в Сети известный как «Филипп Лис», по итогам экспертизы признан вменяемым. Об этом сообщили в СКР Санкт-Петербурга, передает 1 февраля ТВЦ.

Ранее Будейкину было предъявлено обвинение по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». По версии следствия, 22-летний Будейкин, будучи администратором одной из групп в социальной сети «Вконтакте», пропагандировал среди ее участников суицидальное поведение. Были установлены 15 случаев самоубийств подростков, которые состояли в «группе смерти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филиппа Будейкина задержали 16 ноября 2016 года в подмосковном Солнечногорске. Затем он был доставлен в Санкт-Петербург и помещен под арест. Показания против молодого человека дали администраторы и участники «группы смерти», проживающие в разных регионах России.

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