Вопрос о повышении пенсионного возраста будет обсуждаться — Матвиенко

Москва, , 15:25 — REGNUM Повышение пенсионного возраста в России рано или поздно встанет в повестку дня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Нет такой цели поднять пенсионный возраст ради возраста. Рано или поздно эта тема встанет в повестку дня, но не сегодня», — заявила Матвиенко.

Повышать пенсионный возраст в стране якобы собираются до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Еще один проект предусматривает выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин путем повышения его до 63 лет.

Правительство РФ и ПФР опровергли сообщения СМИ о возможном повышении пенсионного возраста. Пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков переадресовал правительству РФ вопрос о возможном повышении пенсионного возраста на территории страны.

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