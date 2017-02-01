Среда, 01 Февраля 2017 года
16:31:27 МСК

Ростовчане раскритиковали новую маршрутную сеть города-миллионника

Общество
Проект разработали работники Донского государственного технического университета
Новая маршрутная сеть Ростова-на-Дону
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Новая маршрутная сеть Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 1 февраля 2017, 15:22 — REGNUM  

Новая маршрутная сеть Ростова-на-Дону, над которой долго и кропотливо работали сотрудники Донского государственного технического университета, пришлась жителям города-миллионника не по душе. Схему вынесли на публичное обсуждение, которое проходит на сайте городской администрации на странице сервиса «Активный ростовчанин». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, пока проект больше набрал голосов «против», чем «за».

Так, положительно к новой схеме отнеслись только лишь 152 человека, а вот не принимают разработку более 500 горожан. Но на этом голосование не закончилось. Новую схему можно оценить на сайте администрации донской столицы до 17 февраля включительно.

Отметим, что эксперты ДГТУ предлагают сократить число маршрутных такси ровно в два раза. Их предлагается заменить автобусами большой вместимости. Как уточнили в администрации, основывались эксперты на проводимых соцопросах. По результатам анкетирования было сформировано 157 зон. Ученые выяснили, сколько проживает людей в каждой зоне, каким транспортом пользуются чаще всего.

В итоге получилось, что представленная схема общественного транспорта состоит из 54 маршрутов, на которые выйдут исключительно автобусы большой вместимости и 57 маршрутов, курсировать по которым будут автобусы средней и малой вместимости. В результате количество автобусов большой вместимости, которые задействуют на транспортных артериях города, возросло с 443 до 631 единицы, при этом в отношении парка маршруток предполагается значительное снижение численности — с 750 до 458 единиц.

У некоторых ростовчан возникли вопросы. Так, например, Сергей Бадахьян не нашёл на новой карте сквозные маршруты в микрорайон Западный.

«Тут про каждое второе изменение можно написать немало, но этого достаточно, чтобы считать его неприемлемым. Вместо этой профанации, лучше поставьте в автобусы кондиционеры. И начните штрафовать водителей за простой на остановках. Это решит намного больше проблем, чем всякое изменение маршрутов», — считает горожанин.

Ольга Гнедина просит запустить голосование отдельно по каждому маршруту. По её мнению, люди в этом случае смогут проголосовать за нужный и ненужный маршруты, «а не все скопом». «Проголосовав «за», я лишаю людей, проживающих в других частях города, привычных для них маршрутов. Это не правильно», — высказалась ростовчанка.

Читайте также: В 5,2 млн рублей обойдется бюджету Ростова-на-Дону новая маршрутная схема

В Ростове-на-Дону приступают к изучению транспортного спроса

«Здорово разработчики распорядились маршрутами: раз — и половины как не бывало! Хотите доехать — платите денежки, две-три пересадки, и вы у цели. Да еще и дождитесь свой транспорт. Хотели поменять автобусы, вот и меняйте, а маршруты оставьте в покое. Их еще добавить нужно, чтобы людям было удобно. Не сомневаюсь, что разработчики живут в центре или автомобиль имеют и общественным транспортом не пользуются», — возмутилась Елена Селиванова.

Напомним, проект новой маршрутной сети общественного пассажирского транспорта разрабатывался на основе изучения пассажиропотоков. Новую схему должны опробовать уже осенью 2017 года. Обратили внимание на общественный транспорт власти после того, как горожане попросили продлить часы работы пассажирского транспорта. Ростовчане посетовали, что после 22:00 уехать из точки А в точку Б в донской столице весьма проблематично.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Ростове-на-Дону должен заработать центр управления перевозками, специалисты которого будут регулировать маршруты и интервалы движения общественного транспорта. Это тоже должно упорядочить ситуацию на транспортных артериях областного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ростов-на-Дону умирает в пробках»: сити-менеджер хочет искоренить проблему

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба общественного транспорта в городах России
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное