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После ЧП с рабочими на стройке ЛАЭС-2 началась проверка охраны труда

Общество
Ранее двое рабочих получили сильнейшие ожоги от удара электрическим током

Сосновый Бор, Ленинградская область, 1 февраля 2017, 15:22 — REGNUM  На первом строящемся энергоблоке второй очереди Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС-2) в городе Сосновый Бор Ленинградской области будет проведена оперативная проверка техники безопасности и охраны труда при выполнении работ на тепломеханическом и электрооборудовании. Об этом сегодня, 1 февраля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЛАЭС.

Комиссия будет работать с 1 февраля под председательством заместителя руководителя управления охраны труда и защиты персонала АО «Концерн Росэнергоатом» Николая Гусарова.

Оперативная проверка связана с инцидентом, произошедшим 27 января с работниками подрядной организации во время наладочных работ в здании электроснабжения нормальной эксплуатации строящегося энергоблока №1 ЛАЭС-2. Оба пострадавших были срочно госпитализированы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЛАЭС, один из пострадавших, мужчина 36 лет, получивший ожоги более 50% тела, находится в настоящий момент в петербургском НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе в тяжелом состоянии. «Медики дают не очень хорошие прогнозы», — добавили в пресс-службе ЛАЭС.

Второй пострадавший, мужчина 40 лет, был переведен из городской больницы Соснового Бора в петербургскую Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

Добавим, также работает специальная комиссия для расследования обстоятельств и причин несчастного случая приказом АО «Атомтехэнерго» (филиал «Калининатомтехэнерго») во главе с госинспектором труда Ленобласти Вячеславом Пономаревым.

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Производственный травматизм и охрана труда
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