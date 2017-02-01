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В ГД предлагают скоординировать реабилитацию участников боевых действий

Общество
Участники совещания обсудят прохождение качественной реабилитации максимальному количеству инвалидов за бюджетные средства

Москва, 1 февраля 2017, 15:15 — REGNUM  В Госдуме намерены заняться координацией подходов к организации реабилитации участников боевых действий-инвалидов и добиться их единообразия для всех регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля. Главные принципы, на которых должна строиться реабилитация — это качество услуг, приемлемая цена и территориальная доступность.

Предполагается, что 9 февраля пройдет широкая дискуссия о подходах к организации реабилитации, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»). «Нам нужно продумать, как обеспечить прохождение качественной реабилитации максимальному количеству инвалидов за те деньги, которые выделены в бюджете. Мы пытаемся также реализовать принцип территориальной доступности санаториев. Потому что, действительно, инвалидам с Дальнего Востока неудобно приезжать в Москву. Но ведь и на Дальнем Востоке есть хорошие санатории, которые мы можем привлечь, и люди будут получать необходимую помощь в своих или рядом расположенных регионах. Поэтому мы будем определяться по качеству, цене и территориальной доступности», — сказал он.

Предполагается, что на совещании каждая ветеранская организация представит санатории, с которыми уже были проведены предварительные переговоры. Кроме того, уже достигнута договоренность вторичности членства в организации ветеранов. «Нам не важно, члены какой организации нуждаются в реабилитации. Главное, что у человека есть удостоверение участника боевых действий и инвалидность. Кроме того, человек может получить инвалидность не только в результате боевых действий, но и, уже являясь ветераном боевых действий, получить травму и стать инвалидом, стать инвалидом по болезни. Этот вопрос мы тоже будем затрагивать, тоже будем направлять людей реабилитироваться», — отметил Саблин.

Он надеется, что на совещании будет выработана единая позиция по вопросам реабилитации ветеранов боевых действий-инвалидов, и программа реабилитации будет запущена. «Боевое братство» намерено в первую очередь направить на реабилитацию людей, которые никогда ее не проходили или не выезжали в санатории последние 10−15 лет», — добавил парламентарий.

Ожидается, что на площадке Ассоциации Героев РФ пройдет совещание с участием представителей самой Ассоциация Героев, Союза десантников, «Боевого братства», Российского союза ветеранов Афганистана. Приглашаются также представители различных санаториев: Ковровского санатория имени Абельмана, Крымского санатория имени Бурденко, «Руси» — «Центра восстановительной терапии им. М.А.Лиходея». Кроме того, в совещании примут участие представители Минтруда.

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