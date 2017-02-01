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Подчиненным Антона Кульбачевского прокуратура не указ?

Общество
Несмотря на то, что первое предписание о том, что подъездной путь к площадке на улице Живописная 21 проложен с нарушениями, прокуроры выписали еще в ноябре 2016 года, что называется «воз и ныне там». Сотрудники «Мосприроды» продолжают утверждать, что нарушений нет, сообщают противники стройки
Ответ из прокуратуры Ответ из прокуратуры

Москва, 1 февраля 2017, 16:56 — REGNUM  Несмотря на то, что природоохранная прокуратура Москвы признала подъездную дорогу к стройплощадке на улице Живописной незаконной, ГПБУ «Мосприрода», обязанное выполнить предписание прокуратуры, и ликвидировать незаконный объект, делать этого не спешит, заявил 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM экологический активист, член инициативной группы «В защиту Живописной» Ярослав Никитенко. Общественник также добавил, что своим бездействием «Мосприрода» покрывает незаконные работы на территории ООПТ «Москворецкий».

По словам Ярослава Никитенко, межрайонная природоохранная прокуратура установила, что площадка, через которую производится въезд на стройплощадку по адресу Живописная 21, заасфальтирована незаконно. Поскольку она расположена в границах особо охраняемой природной территории природно-исторический парк «Москворецкий».

«Площадка между проездом для спецтранспорта АО «Мосгаз» и земельным участком с кадастровым номером 77:08:009021:1004 заасфальтирована неустановленными лицами в период времени с 22.09.2014 по II квартал 2016. Установлено, что в нарушении Федерального закона от 14.03.1995 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Закона города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» на особо охраняемую природную территорию ПИП «Москворецкий» осуществляется систематический несанкционированный въезд транспортных средств, приспособления, ограничивающие въезд отсутствуют», — привел выдержку из ответа прокуроров защитник Живописной.

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Активист также сообщил, что прокуратурой доподлинно установлено, что застройщик систематически осуществлял несанкционированный въезд транспортных средств на стройку. Поэтому ГПБУ «Мосприрода» (подведомственная департаменту природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы структура), было выписано предписание об устранении выявленных нарушений таких, как отсутствие приспособлений, ограничивающих въезд. Кроме того, ведомство должно произвести расчёт вреда, причинённого почвенному покрову и зелёным насаждениям.

И, тем не менее, сетует активист, инспектора «Мосприроды» вместо выполнения предписания прокуратуры продолжают покрывать незаконную стройку. Шлагбаум при въезде на территорию ООПТ до сих пор не установлен. Инспектора Мосприроды пытаются доказать жителям, что там нет территории ООПТ. Представители контролирующих органов неоднократно замечались с застройщиками, вместо того чтобы общаться с жителями, вызвавшими их в связи с нарушением законов при строительстве.

«Без нарушения законодательства эта стройка была бы невозможна. Она продолжается только в результате коррупции среди московской власти и контролирующих органов, которые по закону должны были давно её остановить. Пронизывающая государство коррупция попирает интересы более 16 тысяч местных жителей, выступающих против стройки, и уничтожает природу», — заключил Никитенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первое решение надзорных органов, еще в ноябре 2016 года Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы подтвердила незаконность проезда транспортных средств в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк Москворецкий» по адресу Живописная, 21, и внесла представление в ГПБУ «Мосприрода» об устранении выявленных нарушений.

Подробности читайте здесь: В Москве подтвердили незаконность проезда транспорта через Живописную

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