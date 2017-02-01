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По онкозаболеваниям Саратовская область занимает 26 место в России

Общество
И 7 место среди регионов ПФО
Онкология
Иллюстрация: Oncoportal.net
Онкология

Саратов, 1 февраля 2017, 14:43 — REGNUM  В Саратовской области по итогам 2016 года показатель смертности от онкозаболеваний снизился на 2,7% и составил 184,3 на 100 тыс. населения (в 2015-м — 189,5 на 100 тыс., в РФ — 202,5), ежегодно в регионе рак выявляют у 60 детей. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный онколог регионального Минздрава — главврач ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1» Владимир Семенченя, передает ИА REGNUM.

По словам онколога, в области стабилизировалась доля запущенных случаев онкологической патологии, снизился показатель одногодичной летальности. Количество больных, у которых опухоль была выявлена во время профилактического осмотра, составило 22,6%, что на 1,6% выше среднероссийского показателя (РФ — 21%).

Он подчеркнул, что в регионе применяются новые технологии в лечении злокачественных новообразований — щадящая лучевая терапия, ранее недоступная жителям области. Все больные получают данный вид помощи бесплатно за счет средств ОМС, не покидая пределы области. С момента ввода в эксплуатацию 4 линейных ускорителей пролечено 1724 пациента.

«Чтобы максимально снизить риск возникновения злокачественных новообразований, необходимо отказаться от курения, заниматься физической активностью, рационально питаться», — рекомендовал Владимир Семенченя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году главный внештатный онколог Саратовской области Владимир Семенченя заявил о высоком уровне смертности от онкологических заболеваний, несмотря на все усилия регионального Минздрава: диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях составляет 59,9%, по онкозаболеваниям область занимает 9 место в России, второе — в ПФО.

За 9 месяцев 2011 года показатель заболеваемости увеличился на 1,4%, что составляет 296,3 случая на 100 тыс. человек. За этот же период на учет поставлено 6717 больных. В Балтайском районе смертность увеличилась на 17,5%, в Аркадакском — на 10,1%, в Петровском — на 19,9%, в Балаковском — на 2%, в Духовницком — на 14,6%, в Инвантеевском — на 13,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области Минздрав не справляется с ростом онкозаболеваний

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