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Ярославский областной суд защитил парк от бизнесменов

Общество
Арендаторы парка требовали отменить статус рекреационной зоны
Петропавловский парк
Иллюстрация: Илья Бесхлебный
Петропавловский парк

Ярославль, 1 февраля 2017, 14:17 — REGNUM  Ярославский областной суд вынес решение отказать в требовании ООО «Гилси» изменить Генеральный план города и отменить рекреационное назначение Петропавловского парка в Красноперекопском районе города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель общественного движения в защиту парка Елена Богданова.

1 ноября 2016 года ООО «Гилси» подало иск к муниципалитету в Ярославский областной суд, по сути, потребовав признать парк не парком, отменив его статус как рекреационной зоны, зафиксированный в Генеральном плане города. ООО «Гилси» получило в аренду федеральные земли парка, разбитого в 18 веке, для реконструкции и реставрации зданий и строительство многофункционального комплекса с лечебно-реабилитационным центром.

Земля парка является территорией памятника федерального значения. ООО «Гилси» просили отменить нормы Генерального плана и правил землепользования и застройки, которые не позволяют осуществить деятельность, обозначенную в договоре аренды — реконструкцию и реставрацию зданий и строительство, так как статус рекреационной зоны не предусматривает таких видов. Между тем Генеральный план был утвержден раньше, чем заключен договор аренды.

Областной суд отказал фирме в исковых требованиях к муниципалитету города Ярославля. Резолютивную часть огласят через пять дней.

«Это очень верное решение. Наконец наш парк оставят в покое. Конечно, решение могут оспорить потом в Верховном суде, но, кажется, этого не произойдет. Представители «Гилси» спокойно, даже обреченно, приняли решение, сказали, что такого они и ожидали», — сказала Елена Богданова.

Читайте ранее в этом сюжете: Арендатор парка в Ярославле в суде требует признать его не парком

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