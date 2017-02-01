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Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»

Общество
Комитет будет вести мониторинг применения новых норм
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Москва, 1 февраля 2017, 14:07 — REGNUM  Совфед принял закон, направленный на декриминализацию побоев близких лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля. С принятием закона устанавливается единое наказание за побои, устраняются санкции по степени родства, отметила сенатор Людмила Бокова.

«В целом говорить о статистике преждевременно. Сегодня бы больше делаем упор на исправлении ошибок, которые были заложены в предыдущей формулировке», — указала парламентарий.

В свою очередь член Совфеда Галина Карелова отметила, что в верхнюю палату парламента поступило большое количество обращений о том, что законодатель допустил ошибку. По итогам обобщения запросов она сообщила, что «много дается информации неадекватной, не соответствующей закону». Кроме того, парламентарий указала на недостаточность превентивных мер. В этой связи Карелова предложила дополнить поручение профильному комитету Совфеда по законодательству: подготовить совместно с экспертами, НКО предложения по профилактике семейного насилия.

Одновременно профильный комитет Совфеда проведет мониторинг практики реализации положений рассматриваемого закона.

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В ходе обсуждения спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что верхняя палата парламента летом 2016 года при обсуждении закона, который прежде всего, в основной своей части касался предпринимателей, «договорилась создать рабочую группу, еще раз проанализировать закон и подготовить поправки, что было и сделано целым рядом сенаторов, вошедших в группу, и депутатов Госдумы». «Это нормально: уметь признавать ошибки и их поправить», — указала сенатор.

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Предлагается новая редакция статьи 116 Уголовного кодекса. Побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, переводятся в разряд административных правонарушений. Административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев, достаточно строгая: штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

За повторное нарушение закона будет наступать уголовная ответственность: штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

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